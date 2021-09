Precandidatos con bagaje económico ponen el tema en campaña electoral

Aún faltan cerca de nueve meses para que los colombianos vayan a las urnas a elegir al Presidente para el periodo 2022-2026, pero la contienda ha comenzado a tomar forma en las últimas semanas.



Portafolio revisó los perfiles de 28 precandidatos que están en firme actualmente, y de otros cuantos posibles aspirantes a la Casa de Nariño que aún están definiendo sus intenciones, y encontró que cuatro de ellos tienen perfiles que por su formación y experiencia elevarán el debate económico para las elecciones.



Para analizar entre el abanico de aspirantes se tuvieron en cuenta dos criterios, el primero una alta formación en economía, como lo son estudios de doctorado en el área y una amplia trayectoria investigativa, y el segundo, haber desempeñado cargos como autoridades económicas como lo son el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional o el Emisor.



Mauricio Cárdenas anunció hace aproximadamente un mes su intención de llegar a la presidencia. El exministro es economista de la Universidad de los Andes y realizó un doctorado en Economía en la Universidad de California en Berkeley, y dentro de su trayectoria académica también docente e investigador visitante de varias universidades, entre las cuales se incluye Harvard, y fue director para América Latina en el Instituto Brookings, un reconocido centro de investigación económica de Estados Unidos.



En cuanto a su experiencia dentro del equipo económico del Ejecutivo no solo se destaca por haber sido el ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos por seis años, también ocupó los cargos de director nacional de Planeación (1999-2000) y de Ministro de Desarrollo Económico (1994).



Otro perfil con este ADN es el de Juan Carlos Echeverry, también economista uniandino, con un PhD en economía de New York University y tiene estudios en Economía Internacional en el Instituto de Economía Mundial (Alemania).



Entre 2010 y 2012 estuvo al frente de la cartera de Hacienda, fue director de Planeación Nacional entre el 2000 y 2002 y miembro del equipo económico responsable por la estabilización macroeconómica y el ajuste fiscal del gobierno de Andrés Pastrana y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Entre los últimos en haber anunciado su candidatura está Alejandro Gaviria. Aunque se tituló como ingeniero civil tiene una maestría en Economía en la U. de los Andes y también un doctorado en el área en la Universidad de California.



Su paso por la academia incluyen la decanatura de Economía de la Universidad de los Andes y la rectoría de la institución. Además, ha sido investigador para el BID y para Fedesarrollo, donde también fue subdirector de dicho tanque de pensamiento. Además, fue subdirector de Planeación Nacional.



Finalmente, en este listado se encontraría Óscar Iván Zuluaga, el ministro de Hacienda en el segundo período de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006- 2010). A diferencia de sus contrincantes, buena parte de su trayectoria se relaciona con cargos más políticos. Zuluaga es economista de la U. Javeriana, y tiene un máster en Finanzas Públicas en la Universidad de Exeter (Inglaterra).



EL DEBATE ECONÓMICO



Según resalta el propio Echeverry, “tener a Óscar Iván Zuluaga, exministros como Mauricio Cárdenas y exalcaldes y gobernadores será un insumo definitivo para un debate educado sobre impuestos y gasto fiscal”.



El precandidato aseguró que “el tema económico nacional y regional es una de las claves del futuro. De eso hay que saber. Porque si no se nota, y un presidente que no sepa hacer cuentas y no conozca las cuentas, es un presidente que deja meter muchos goles”.



Esta discusión no ha sido tampoco ajena para los analistas que están siguiendo el inicio de la carrera electoral en Colombia.



Para Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, “en pocas elecciones, como en esta, el país ha necesitado elegir un gobernante que sea consciente de la responsabilidad que adquiere para lograr simultáneamente garantizar sostenibilidad fiscal y atender las necesidades sociales que ha dejado la pandemia con políticas idóneas”. Reina considera también “que el hecho de que haya tantos economistas y exfuncionarios públicos con experiencia y conocimiento de hacienda pública y de política social garantiza que el debate electoral no soslaye la importancia apremiante de esos temas y la complejidad para resolverlos”, pero aclara que “eso no significa que uno de ellos será elegido”.



De acuerdo con Jorge Restrepo, profesor de economía de la U. Javeriana, “hay un marcado contraste entre algunos candidatos en términos de formación, experiencia y competencias en el entendimiento de la economía y los votantes tienen por primera vez los candidatos más preparados que hemos tenido en décadas”.



Restrepo añade además que “los votantes tienen que ver más los resultados de una experiencia previa en políticas públicas”.



OTRAS ÁREAS DE FORMACIÓN



Si bien estos cuatro personajes tienen la formación y experiencia más robusta en materia económica, dentro del abanico de precandidatos a la Presidencia también hay varios con experiencia en áreas como el derecho, ciencia política y humanidades e ingenierías.



Otro candidato con un Phd es Sergio Fajardo, quien es doctor en Matemáticas de la Universidad de Wisconsin (EE. UU.).



Otro de los precandidatos, Miguel Ceballos, tiene también un doctorado en derecho de la Universidad Sergio Arboleda.



Y en el caso de Gustavo Petro, quien también es economista, inició, mas no culminó, sus estudios de doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Salamanca.



Así mismo, son varios los precandidatos con una formación de base como economistas.



