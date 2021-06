La pandemia incrementó el valor de las bicicletas un 18%

En tiempos de pandemia la bicicleta se convirtió en la mejor aliada de los ciudadanos para movilizarse y evitar el contagio. Un auge que se vivió a nivel mundial y que representó un crecimiento sin precedentes para esta industria, no obstante, la paradoja en Colombia es que el sector no ha podido beneficiarse por completo de este ‘boom’.



Por un lado, no ha podido suplir la demanda debido a al escasez de inventario y, por otro, el paro no ha dejado llegar el producto que se ha esperado por meses.



La situación se explica, en parte, a cómo avanzó el covid en el mundo. Que el contagio comenzará tarde en los países latinoamericanos derivó en que los pedidos de bicicletas también llegaran de últimas las fábricas.



De esa manera lo afirma Carlos Ballesteros, gerente de Bike House, una de las importadoras más grandes de bicicletas ensambladas del país, al destacar que el año pasado fue muy interesante para el sector y para la industria del ciclismo en Colombia, pero no se creció tanto como en otros países debido a que no había producto para vender.



“Este 2021 comenzó con un ritmo interesante, pero con el mismo problema. Antes, uno pedía las bicicletas y las fábricas entregaban las órdenes entre 90 y 120 días. Hoy las entregas están a más de 360 días”, sostiene, al destacar que hay una demanda muy buena, pero la oferta no es capaz de suplirla porque las fábricas no están despachando a tiempo.



“Con corte a mayo, hay un crecimiento del 40 por ciento respecto al año pasado, pero estamos muy frenados porque podríamos estar creciendo al 100%”, precisa.



Por el lado del paro, indica que el bloqueo de vías y el vandalismo también ha incrementado los costos.



“Han vandalizado tiendas en Bucaramanga, Bogotá, Cali, Pasto y otras ciudades.

No hay producto y lo que estaba llegando no tenemos cómo entregarlo oportunamente a los clientes”, afirma.



De otra parte, Ballesteros comenta que según estudio elaborado por Bike House, sobre el antes y el después del precio de las bicicletas, indica que en la pandemia los valores se incrementaron un 18%.



“Nosotros hicimos un estudio de a cómo estaban las bicicletas antes del covid y a cómo quedaron después, lo hicimos en cinco fábricas diferentes, y en todas nos dio un incremento de precios desde fábrica del 18%, en promedio”, puntualizó, al señalar que a ese valor hay que sumarle el valor del flete.



De otra parte, un análisis hecho Linio, plataforma de comercio electrónico, indica la venta de productos de la categoría de bicicletas ha incrementado más de 60% respecto al año pasado.



Además, indica que Boyacá es el departamento donde más incremento hubo en la venta de este medio de transporte con un 85%, seguido de Nariño, Cauca y Meta. Sin embargo, Bogotá se mantiene como la ciudad que más número de bicicletas vende en el país.



De acuerdo con Lukas Enciso, gerente categoría de deportes en Linio , “estas cifras son el reflejo, no solo de la compra de bicicletas, sino también de otros accesorios como cascos, luces, cintas reflectoras, timbres, soportes de celulares, entre otros”.