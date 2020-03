Dólar caro, quién pierde

Hace exactamente un mes, la economía colombiana iba bien. Aunque en los últimos 30 días no ha habido ningún factor interno que haya incidido en el cambio de las previsiones optimistas, los pronósticos reflejan ahora una tendencia descendente.



Así lo confirman los organismos internacionales que hacen previsiones sobre el comportamiento de las economías. Hay consenso en que Colombia no crecería entre 3,5% y 3,6% este año, pues los más optimistas hablan de 3,4%.



Se trata de un cambio de dirección generado por factores externos, liderados por la expansión del coronavirus chino y el pulso por el mercado petrolero entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), concretamente entre Arabia Saudita y Rusia.



Los dos acontecimientos dieron origen a movimientos súbitos en indicadores claves para la economía global, como los precios del petróleo y la devaluación de las monedas de los países que tienen tasa de cambio flotante. Y ahí está Colombia.



En efecto, el petróleo y el coronavirus hicieron que el precio del dólar saltara de 3.385 pesos el pasado 14 de febrero, a 3.941,92 pesos ayer. Eso significa que en este lapso subió más de 500 pesos, y rompió en cinco oportunidades el récord histórico, respecto al valor de la moneda estadounidense en el mercado colombiano.



Pero este abrupto movimiento alcista no es gratis. La lista de damnificados no solamente es larga, sino que se presenta de manera directa a donde más les duele a los ciudadanos: a su bolsillo. Es más, el golpe llegaría disfrazado de inflación, a través de un incremento generalizado de los precios de los productos de la canasta familiar.



A pesar de que su efecto puede tener un rezago de un mes o algo más, la realidad es que la devaluación de la moneda colombiana, que en lo corrido de este año supera el 20 por ciento, se reflejará en productos más caros, bien sea porque son importados, porque su producción requiere de materias primas pagadas en dólares o simplemente porque si los artículos foráneos se encarecen debido al dólar, eso hacer subir los precios de los productos nacionales, así no tengan un componente de materias primas importadas.



En el grupo de las mercancías afectadas por el aumento del precio del dólar se encuentran granos, materias primas para alimentos, algodón, insumos agropecuarios, medicamentos, prendas de vestir, equipos de telecomunicaciones, computadores, celulares, maquinaria, vehículos, combustibles y sus derivados, entre otros.



En realidad, los primeros damnificados con la subida del dólar son los consumidores, quienes tendrán que asumir, vía aumento de precios, el incremento de la devaluación del peso frente a la moneda estadounidense, aún si este sobrecosto no se traslada en su totalidad al precio final, o lo haga manera gradual.



La realidad es que el impacto del aumento del precio del dólar está más ‘regado’ que el propio coronavirus. Y como dicen las autoridades económicas, no se trata de pánico, sino de una realidad. Así lo señalan los empresarios, quienes tienen claro que si los equipos y las materias primas importadas suben, ellos no solamente trasladan este sobrecosto al consumidor final, sino que se les afecta la demanda.



El ejemplo más claro de esta situación se registra con el sector avícola. El presidente Ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno Gómez, expresó su preocupación por la devaluación acelerada del peso frente al dólar, que en lo corrido del año ronda el 20 por ciento, el doble de lo registrado cuando se compara con la devaluación promedio del año pasado.



El impacto es de tal magnitud, que los empresarios del sector tenían una proyección $3.300 promedio para la Tasa Representativa del Mercado en 2020, mientras que ahora, con el dólar rondando los $4.000, los costos de producción, solo por el efecto cambiario, se incrementarían 21 por ciento.



Los productores de pollo y huevo, son los más afectados del sector agroindustrial, ya que los alimentos balanceados se fabrican con maíz importado, que ahora se tiene que pagar con dólar a casi 4.000 pesos. “El año pasado se registraron importaciones de granos por un valor superior a los 1.800 millones de dólares, de lo cual, aproximadamente el 75% se destinó a la avicultura.



Por cada 100 pesos que suba el dólar eleva en 175,5 pesos por kilo, el costo de producción de pollo y 6,5 pesos por unidad de huevo. Colombia produce anualmente 1,7 millones de toneladas de pollo y 14.000 millones de unidades de huevos.



DEUDA EN DÓLARES



El aumento del precio del dólar tiene muchos más afectados. No se trata de un tema simple. Hoy, a los ciudadanos que tienen una deuda en dólares les toca pagar 20 por ciento más que a comienzos de este año.



Si una persona envía recursos a un familiar suyo en el exterior, debe conseguir una quinta parte adicional, si necesita que el destinatario reciba los mismos dólares de antes del repunte de la tasa de cambio.



Este impacto se refleja de manera directa en el servicio de la deuda externa del Gobierno, que según el Banco de la República, a diciembre pasado acumuló un monto de 138.175 millones de dólares, lo que representa el 42,7% del Producto Interno Bruto del país. Este porcentaje es hoy más alto, debido a que el PIB del país se mide en pesos.



El alto precio del dólar puede generar algún impacto en la transformación digital, debido a que las empresas deben hacer inversiones en tecnología, la cual se paga con dólares a mayor precio.



VIAJAR AL EXTERIOR



Si un tiquete al exterior valía 1.000 dólares el 7 de enero pasado, cuando el dólar costaba 3.260 pesos, es decir, 3’260.000 pesos, ese mismo tiquete, sin haber subido de precio, cuesta actualmente 3’941.920 pesos.



Lo anterior significa que a los turistas colombianos les sale hoy 20% más caro viajar fuera del país. Los gastos de hotel, alimentación y transporte aumentan en la misma proporción.