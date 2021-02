Petróleo de referencia para Colombia llegó a niveles prepandemia

El barril de petróleo Brent terminó este lunes por encima de los 60 dólares en Londres por primera vez en un año, una señal de un mercado optimista sobre una fuerte recuperación del consumo.



"Podemos considerar que el mercado mundial del petróleo ha vuelto completamente a la normalidad, al menos en lo que respecta a los precios", dijo Bjarne Schieldrop, analista de Seb.



El Brent del Mar del Norte de referencia para Colombia para entrega en abril finalizó en los 60,56 dólares, un 2,06% por encima del cierre anterior. No había cerrado por encima de este umbral simbólico desde finales de enero de 2020. El referente europeo comenzó una caída vertiginosa un mes después cuando la pandemia de covid-19 comenzó a extenderse, amenazando en particular al sector del transporte.



En abril, el Brent incluso cayó a 15,98 dólares el barril, un precio que no se veía en más de 20 años, cuando su equivalente estadounidense, el WTI, cotizó un precio negativo por primera vez.



En tanto, el barril de WTI para marzo finalizó este lunes en Nueva York subió a 57,97 dólares, un alza del 1,97%, su precio de cierre más alto desde finales de enero de 2020.





AFP