Precio internacional del GLP se mantendrá alto

Entre diciembre 2020 y marzo 2022, los precios internacionales del propano y del butano Mont Belvieu se incrementaron en 121,5 % y 97,7 %, respectivamente. Esta situación se debe a la creciente demanda de Asia para la industria petroquímica para la producción de plásticos (China) y el reemplazo de leña (India).



“Dado que la reacción de la oferta mundial está rezagada, los analistas estiman que esos precios se mantendrán altos por al menos dos años, lo cual determinará el precio nacional de los cilindros de Gas LP”, informó Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova).



Por su parte, el incremento en los precios del combustible en Colombia y que compran las distribuidoras, llevó a que el consumo en el país disminuyera en 8,6 % entre agosto de 2021 y febrero de 2022. A pesar del descuento que otorgó Ecopetrol en el presente semestre, el precio de esta materia prima sigue siendo alto y por lo tanto se prevé que la demanda siga bajando. “Preocupa la disminución del consumo en cilindros porque indicaría un aumento en el reemplazo de la leña como fuente de energía para diferentes familias en el país”, recalcó Martínez.



El precio del gas comprado por las distribuidoras, entre enero y diciembre de 2021, se duplicó (2,4 veces) al pasar de $1.041 el kg. a $2.456 el kg., promedio ponderado de todas las fuentes de suministro Gas LP (GLP) que le venden a las distribuidoras.



Desde enero de 2022 Ecopetrol otorgó un descuento del GLP que vende a las distribuidoras y que estará vigente hasta junio del presente año. El precio promedio ponderado al cual las distribuidoras compraban este combustible a la petrolera nacional en diciembre del 2021 era de $2.360/Kg. y ahora, con el descuento, quedó en $1.621/Kg.



“Vale la pena resaltar que en 2020 el precio promedio de venta del GLP de Ecopetrol era de $653/Kg”, manifestó Martínez Villegas.



A partir del mes de julio se estima que habrá un incremento alrededor del 47,8% (con una TRM de $3.900) en el precio de venta de venta del GLP que vende Ecopetrol a las distribuidoras.



El líder gremial subrayó que ese descuento en el precio de venta de Ecopetrol, de enero a junio del presente año, se está trasladando en su totalidad a los usuarios por parte de las empresas distribuidoras, verificado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Además, las empresas han disminuido sus ingresos brutos (margen CyD), en un



“Esto se da en un escenario de disminución de las ventas y de incrementos de sus costos por inflación, salarios, etc., lo cual muestra el compromiso de las distribuidoras con sus usuarios”, manifestó Martínez.



Para mitigar el efecto que el alza de los precios en los mercados internacionales tiene sobre los precios nacionales, y los usuarios finales, se hace necesario ampliar el subsidio del Gas LP (GLP) a todos los departamentos del país, tal como sucede en los demás servicios públicos domiciliarios. “De las enormes cifras de subsidios asignadas a otros combustibles, bien podría asignarse una suma que permita ampliar el cubrimiento de los subsidios a los consumidores de GLP en todo el territorio nacional”, puntualizó el presidente de Gasnova.



Agregó que, también, se deben actualizar los supuestos de la fórmula de los subsidios actuales a los cilindros. Actualmente, no se está subsidiando con el 50 % y el 40 % del precio, como se establece en las normas aplicables. Para el departamento de Nariño, por ejemplo, el subsidio actual equivale al 22% y 18% del precio de venta para los estratos 1 y 2, respectivamente. Esto se debe a que, para el cálculo, se están utilizando los precios de 2014 (no se han indexado).



ASÍ ES LA FÓRMULA TARIFARIA DEL PRECIO REGULADO DE GLP EN COLOMBIA



El costo unitario del GLP envasado en cilindros se fija de acuerdo con una fórmula decretada por la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), que tiene varios componentes:



G (GasLP): Costo de compra del GLP al por mayor ya sea importado, producido a través de refinerías o campos de producción nacional. Sobre este componente es que se aplica el descuento del 30% en el precio de Ecopetrol, el cual va hasta junio de 2022. Este componente representa un 53% en el costo total de los cilindros de gas.



T (Transporte): Costo de transporte del GLP por ductos desde los puntos de producción o importación hasta los puntos de entrega del sistema de transporte.



D (Distribución): Costo de llevar el GLP a granel desde el punto de producción o los puntos de entrega del sistema de transporte hasta las plantas de envasado, el proceso de operar estas plantas, así como de envasar el GLP en cilindros.



C (Comercialización): Costo de vender, entregar y atender a los usuarios finales, bien sea a domicilio, en punto de venta o expendio.

