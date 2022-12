Precios de los seguros de vehículos en Colombia subieron 62% este año

El alza del dólar, la inflación, la crisis logística, la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia afectaron la economía del mundo y de Colombia, promoviendo el aumento del valor de productos y servicios a índices nunca antes vistos en la historia. Lo cierto, es que ningún sector económico se salva de sus efectos, ni siquiera el asegurador, y especialmente la categoría de vehículos, que es una de las que más creció el valor de los seguros durante el año.

Un análisis realizado por una de las plataformas comparadoras de seguros de Colombia más reconocida en el mercado, SeguroCanguro.com, encontró que entre enero y noviembre de 2022 el valor de seguros aumentó un 62%.

Lo interesante, es que en medio de este contexto las personas no han dejado de asegurarse, puesto que de acuerdo con los indicadores más recientes de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) con corte a septiembre, en el sector aumentaron las primas un 26,9% frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el margen técnico, es decir, la utilidad operacional de las aseguradoras, no se ha logrado mejorar y deja un margen negativo con un 10%.

Frente a este hecho, Martín Alvemo, CEO de Seguro Canguro, analiza que en el transcurso del año hubo factores externos que impactaron en el incremento del valor de los seguros, que se debe al incremento de la siniestralidad del ramo de automóviles en el país. Entre los que se pueden mencionar el costo de las reparaciones, que gran parte depende de las importaciones de autopartes, las cuales, han estado retrasadas debido a la crisis y la falta de materias primas y con un mayor costo en los fletes. Adicionalmente ha impactado el alza del dólar, que en el país llegó a tocar los $5.000.

“Y es que no hay que olvidar que todo se relaciona, por ejemplo, la inflación aumenta el costo de la reparación en promedio y no solo hablamos del valor de las autopartes, sino que también, en lo que consecuente a la mano de obra y el tiempo en el taller. Por otro lado, la guerra en Ucrania es un factor que promovió el desabastecimiento de las materias primas, por lo que las cadenas productoras se han visto afectadas para producir la demanda que requiere el mercado, pero no menos importante, es el señalar que el alza de la tasa de cambio impacta en los valores y por ende en las indemnizaciones”, resaltó Alvemo.

Hay que señalar que de acuerdo al último reporte entregado por el DANE sobre los datos de la inflación en Colombia entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, se ubicó en 10,84%, siendo uno de los más altos en el país desde abril de 1999. Estos datos lo que traducen es que el costo de vida se intensificó y ahora sectores como el de los alimentos, el alojamiento, los servicios básicos (agua, luz, gas) o el combustible subieron sus precios.

Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? El CEO de Seguro Canguro resalta que otros factores como la accidentalidad vial, los problemas de movilidad en las ciudades,los costos de los fletes, la tasa representativa del mercado, el hurto de vehículos o la limitada oferta de carros nuevos, entre otras cosas, también son factores que inciden en los precios de los seguros de automóviles.

“Cabe resaltar, que actualmente la demanda de seguros, es decir, el incrementó de primas emitidas, aún no es paralela al crecimiento que han tenido los siniestros. Asimismo, como consecuencia ha habido más inconformismo entre los clientes, ya que estos factores mencionados influyen en los tiempos de promesa y de entrega del vehículo”, resalta Alvemo.

Por lo tanto, aunque el directivo prevé que el incremento seguirá presentándose en los próximos meses, los usuarios pueden tener en cuenta cuatro cosas para enfrentarse a la escalada de precios:

1. Usar una plataforma que les permita comparar los diferentes precios de seguros que manejan las aseguradoras.

2. Evaluar cuáles son las coberturas que realmente son cruciales: Los seguros permiten por lo general modificarse y es posible que si se aumenta el deducible o disminuye un poco los niveles de cobertura se puede conseguir un ahorro sin estar desprotegido.

3. Si ya tiene seguro, puede evaluar el seguir con su aseguradora, pero bajar la categoría que tiene o buscar el mismo tipo de seguro con otra aseguradora. Sin embargo, lo mejor es hacerlo al momento de la renovación del seguro.

4. Lo más importante es no quedarse sin seguro y tener paciencia teniendo en cuenta que no es una situación fácil para ningún sector de la economía.

Gracias a esta Insurtech, ya se han asegurado más de 50.000 vehículos en todo el país y se han generado $90.000 millones en primas para sus aliados, además unas 350.000 personas han usado la plataforma para evaluar el seguro que más les convenga.

En ese sentido, y pese a la situación por la que pasa el mundo, el ecosistema que se está construyendo dentro del sector asegurador entre compañías y startups permitirá asumir los retos que se vienen propagando y que serán fundamentales superar en los próximos meses para ofrecer mejores soluciones de seguros para las personas.