¿Cómo es posible que el WTI cueste -US$37,63?

En las últimas semanas se han visto los mayores desplomes en el precio del petróleo en décadas, pero ayer ocurrió algo inédito: la cotización del crudo WTI perdió 305%, la mayor caída en un día. Pero no solo eso, sino que el valor del barril terminó la jornada en negativo por primera vez en la historia.



Esto quiere decir que ayer hubo una gran cantidad de inversionistas a los que los productores, literalmente, les pagaron para que se quedaran con el petróleo. En concreto, el precio al cierre del día fue de -US$37,63 por cada unidad de la referencia estadounidense para su contrato de mayo, el que tiene el vencimiento más cercano.



De acuerdo con Guillermo Valencia, fundador de Macrowise, “la razón detrás de este comportamiento es que en estos momentos no hay donde guardar petróleo, así que realmente le van a pagar a quien pueda almacenarlo. Es un problema de inventarios, que ha generado una situación histórica y que producirá una fuerte presión en los precios durante por lo menos un año”.



Además, como señala Camilo Pérez, gerente de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, esto ya ha venido pasando. “La capacidad de almacenamiento se ha copado, los productores bombean sin parar y eso ha hecho que no tengan donde guardarlo y los precios colapsen. Pero no solo del WTI, sino que en las últimas semanas ha habido otras referencias, sobre todo de los pesados, que están en negativo”.



Vale añadir que este comportamiento solo corresponde al contrato de mayo. Como explica Juan David Ballén, director de estudios económicos de Casa de Bolsa, “el petróleo se negocia a futuro y el próximo contrato a vencer es el de mayo, que son los que tienen que recibir el crudo en físico. Por eso, ante la expectativa de que no hay donde almacenarlo, se están regalando, pues los inversionistas prefieren un vencimiento que tenga más valor. No obstante, si se mira la siguiente referencia, la de junio, su precio es de US$22, y va subiendo en los siguientes”.



En estos momentos, se estima que por causa del coronavirus y las medidas derivadas de esta crisis, la demanda de petróleo a nivel mundial ha caído en alrededor de 29 millones de barriles diarios, mientras que la producción ha seguido (hasta antes del acuerdo de la Opep+ para recortar el bombeo) cerca de los 100 millones de barriles diarios. Esta diferencia, de casi 30% de la producción, ha generado que las empresas tengan que almacenar una gran porción de lo extraído, copando la capacidad.



De hecho, ayer se reportó que hay al menos 160 millones de barriles en buques petroleros que no han tenido comprado para el crudo que almacenan. Los datos de la Ocde, por su lado, apuntan a que solo sus países tienen más de 3.000 millones de barriles de crudo represados.



Recordar que el acuerdo de la Opep+ fue de sacar del mercado unos 10 millones de barriles diarios, una cifra muy por debajo de la diferencia entre la oferta y la demanda actual.



“El problema de fondo es la caída en la demanda global. Hoy hay 187 países con medidas de aislamiento, de distinto tipo, que explican lo que está sucediendo. Solo en Colombia, el uso de combustible líquido ha caído más de 60% y, en el caso del Jet Fuel de aviación, 95%. No pareciera que, al menos en lo que resta del año, se vaya a regresar a los niveles previos.



Con una caída del 30%, es difícil que los precios vuelvan a lo que requiere el país, que está en un rango e US$40-US$45 por barril si pretendemos que no se afecten la exploración y la producción”, apunta Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo.



Además, como agrega el dirigente gremial, “la caída del WTI a un nivel incluso negativo obedece a que este lunes debían liquidarse futuros con esa referencia, por lo cual se espera que posteriormente vuelvan a subir. Ahora bien, si no hay decisiones de un mayor recorte en la producción, de recuperación de la demanda o de la capacidad de almacenamiento de crudo en la región, van a caer de nuevo los precios.



El barril de Brent también tuvo un mal día, cayó 8,9% hasta US$25,58. El Dow Jones de Wall Street bajó 2,44% hasta 23.650,44 puntos, mientras que el S&P500 cayó 1,79% y el Nasdaq un 1,03%.