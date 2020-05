Precios y pandemia le quitarían reservas de petróleo a la Nación

La volatilidad en los precios del barril de crudo en los mercados internacionales y la pandemia mundial por la covid-19, le pasarían la cuenta de cobro a las reservas petroleras del país, luego de la operación del sector en el 2020.



La razón, el nivel de volumen de los remanentes del hidrocarburo de Colombia, a menos de ocho meses de terminar el presente año, podrían llegar a estar bordeando los 1.900 millones de barriles de petróleo.



Incluso, analistas económicos del sector de hidrocarburos del país van más allá y señalan que, incluso el nivel de reservas de crudo podrían llegar a estar cercanas al volumen registrado al cierre de la operación del 2017, que fueron de 1.782 millones de barriles.



Al ser consultados sobre el tema, los expertos subrayaron que sin exploración, ni producción, no se podrían reemplazar las reservas actuales con nuevos barriles. Y que para mantener el nivel actual se necesita “cero” consumo, además, sino se presenta algún descubrimiento, se da por descontado un decrecimiento.



“Las reservas son las cantidades estimadas de petróleo con las que cuenta un país y son importantes para calcular la autosuficiencia energética”, señaló Inés Elvira Vesga, senior counsel de Holland & Knight.



La analista explicó que la caída de los precios impacta la actividad exploratoria porque los proyectos en el corto plazo dejan de ser rentables lo que ocasiona que las empresas pospongan inversiones no fundamentales, “esto conlleva a que no haya reposición ni aumento de reservas”.



CAÍDA EN LAS RESERVAS



Cálculos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) indican que, dependiendo de la severidad de la crisis, el país dejaría de producir cerca de 130.000 barriles por día de petróleo.



“El estimado inicial, con un precio entre US$60 y US$65 por barril era de 900.000 barriles por día (bpd); pero con la volatilidad registrada en los últimos días, el bombeo se proyecta en 750.000 bpd”, explicó Armando Zamora, presidente de la ANH.



Pero el panorama para la incorporación de nuevas reservas en el presente año no está del todo despejado si se tiene en cuenta que luego de la operación del 2019, con un precio promedio de US$63 por barril y una media de producción diaria de 886.000 bpd, se lograron anexar a los remanentes 78 millones de barriles, que es un 4% más a lo que se sumó en el 2018.



“Es decir que, por cada barril producido, se incorporaron 1,24 barriles a los remanentes de crudo del país, esto significa que los nuevos descubrimientos en el 2019 representaron un porcentaje mínimo respecto al total de nuevas reservas”, subrayó Zamora.



Así, de lo anterior se deriva una pregunta, y es la que se hace todo el sector, qué se puede esperar en cuanto a la incorporación de nuevas reservas, con un barril de petróleo (referencia Brent), cuya cotización está por debajo de los US$40 por barril, lo que significa una caída de más del 40% en la cotización, en comparación con la del 2019 (US$63).



PRODUCCIÓN A LA BAJA



Un reciente informe económico de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) resalta que si el precio del barril Brent se mantiene por debajo de los US$40, la producción de crudo se reduciría entre 30.000 y 35.000 barriles por día, con lo que de paso recortaría las reservas de crudo del país.



“Si la producción cayera en estos niveles a partir de abril, y teniendo en cuenta que en marzo ya se reportó un recorte de 11.000 barriles día, el bombeo promedio en el 2020 sería de 850.000 barriles día”, dijo Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.



Otro informe similar desarrollado por Corficolombiana señala que la caída de los precios internacionales, en un contexto de amplia sobre oferta y donde los recortes son apenas la tercera parte de la baja en la demanda global, no solo afectará la extracción de crudo en el país, sino que además bajaría el nivel de reservas.



En análisis, el estudio señala que la producción petrolera de Colombia empezará a verse afectada en los próximos meses, en la medida que algunos proyectos para su bombeo dejan de ser rentables con precios Brent inferiores a US$35 por barril por un periodo prolongado.



“Anticipamos una caída de al menos 9% en la producción de crudo del país, a niveles cercanos a los 800.000 barriles por día o menos al finalizar el 2020”, subraya el documento de Corficolombiana.



REDUCCIÓN EN EL PRECIO



El Banco de la República proyectan un precio del barril de petróleo, referencia Brent, entre US$25 y US$45 para el 2020. Según los técnicos del Emisor, la reducción en las proyecciones con respecto a la cotización se deriva de la volatilidad internacional, la baja demanda de crudo y la incapacidad de almacenamiento del combustible en el ámbito mundial. Estiman además, que hasta el 2021 se normalizará el precio.



