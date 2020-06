Preocupa lentitud en ritmo de desembolsos a microempresas

Al pasado 18 de junio, las líneas de crédito con garantía del Gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías y con un cupo por $17,2 billones, habían desembolsado $3,6 billones.



Aunque las reservas realizadas por los intermediarios financieros llegan a los $6,5 billones, algunos microempresarios consultados señalan algunas dificultades y demoras para que les autoricen los desembolsos o aprobar nuevos créditos de manera más expedita, con el propósito de reactivar sus negocios.



Incluso, también mencionan cómo ante las demoras han tenido que acudir a otros mecanismos para poner a andar sus microempresas.



Sin embargo, también hay otro tipo de dificultades, pues por ejemplo, en la línea de apoyo para pago de nóminas en la que las microempresas tienen una garantía del Gobierno del 90% y en la que hay un cupo de $500.000 millones, apenas se habían desembolsado $208 millones en 18 créditos al pasado 18 de junio. Esto representa apenas el 0,62% del cupo total de esa línea, aunque para mostrar completo el panorama, también hay que decir que en esta apenas hay reservas por $2.907 millones en un total de 239 solicitudes.



Para María Clara Hoyos, presidenta de Asomicromicrofinanzas, este fenómeno tiene su explicación en el hecho de que “por la informalidad de los microempresarios, apenas el 10% puede acceder a las condiciones que pone el Gobierno en esa y las demás líneas”. Sin embargo, también señala que “hay muchos que tienen temor de comprometerse en un crédito, pues no están seguros de su propia recuperación y del avance de la pandemia, así como las posibles medidas que adopte el Ejecutivo en el futuro”.



La dirigente dice que quieren “apoyar al Gobierno en la transición de lo informal a lo formal y mirar los costos que vale esa formalización, que no es solo el RUT, la inscripción a cámaras de comercio y permisos del Invima, pues también hay impuestos municipales, además de los pagos de salud, pensión y parafiscales a los empleados”.



Y explica que la Dian les dice que con el régimen impositivo simple, con el que se pueden reducir las cargas formales, tendrían que hacer pagos cada dos meses, lo que también genera muchos trámites para ejecutar en un sector en el que las ganancias, si las hay, son muy pequeñas.



También señaló que con la más reciente línea por $1 billón, de la que el 50% será para microempresarios formales y el restante para informales, y que tiene una garantía del 60% del FNG, puedan llegar recursos frescos a un sector en el que hay 3,2 millones de estos negocios en el país.



La línea, dijo, recoge las deudas y da un nuevo crédito, pero hasta ahora su utilización apenas va en el 5,53%, aunque confió que a partir de julio esta opción crezca, gracias a la promoción y la educación financiera que se está adelantando.



HABLAN LOS MICROEMPRESARIOS



Ricardo Polanía, propietario y gerente de la microempresa UnMedio, dedicada a la comercialización de medios de comunicación, considera que “está bastante lento el tema de los desembolsos”.



Señala que le han entregado dos créditos con líneas del FNG. “Sí, está lento y además cambiaron los formularios para el segundo desembolso de nómina. Eso supongo tiene un trámite que frena las cosas”. Dice que con corte al 15 de junio, sus ventas han caído el 68% frente al mismo periodo de 2019.



Asimismo, Olga Goyeneche, propietaria de Olenka, que fabrica jabones artesanales con extractos botánicos y cuenta con registro del Invima, dice que con la crisis amplió su portafolio a geles antibacteriales hechos con productos biodegradables, y advierte que ha preferido abstenerse de solicitar crédito y, aunque las ventas han caído, se ha mantenido en contacto directo con los clientes.



“Me da miedo endeudarme. Sí, tengo un pequeño crédito con Bancamía, pero analizaré si hay una plena recuperación económica y yo me reactivo de manera completa para pensar en acudir a alguna de las líneas del Gobierno”. “Vendemos de manera virtual con los clientes y buscando la forma de reemplazar las ferias microempresariales y muestras en centros comerciales”, remata.



Luis Fernando Sánchez, propietario de la Librería y Papelería Popular de Villavicencio, apunta que ante las demoras para acceder a un crédito por $50 millones, del que sigue esperando, tuvo que acudir a sus ahorros para reactivarse y además abrir una línea de negocio de venta de pequeños electrodomésticos y muebles. “No he logrado acceder a crédito y nos pegamos al ahorro que teníamos. Creo que es bueno que Bancoldex financie directamente, pues he visto que con los bancos se frenan las cosas”.



Aunque reconoce que sí logró una línea del FNG para el pago de nómina “que esperamos que llegue en junio o julio” y solicitó auxilio para pagar primas.



Por su parte, Carol Gutiérrez, gerente de Inspira Medios y Publicidad, creada en 2018, señala que ha solicitado al banco un crédito, “pero me dice que la empresa debe tener 5 años de trayectoria para acceder a uno, por lo tanto no tenemos acceso a financiación del FNG”.