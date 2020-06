Preocupación en independientes del sector salud

La economía de los profesionales de la salud que son dueños de sus propios consultorios está en alerta a causa del coronavirus.



Las señales no son alentadoras entre los optómetras y odontólogos que han visto afectada su estabilidad e incrementado el riesgo de contagio mientras ejercen sus labores.



Si bien los protocolos de bioseguridad del ministerio de Salud y Protección Social permiten la atención de emergencias, esto no es suficiente, los negocios no se sostienen con estos ingresos y la pérdida de empleos está en el panorama.



El sector salud también se enfrenta a la falta de autocuidado de los pacientes y los controles, pues si bien no en todos los casos se trata de enfermedades graves, a futuro podrían serlo.



“Hay dos realidades en nuestro sector. Estamos haciendo consultas prioritarias y de urgencias en la parte asistencial, pero también vemos que hay una alarma en los independientes dueños de negocios por que han sido los más afectados y la apertura tardará más tiempo, no solo por las medidas del gobierno, sino la misma dinámica de la economía”, explicó Andrés Fabián Herrera, presidente de la Federación Colombiana de Optómetras.



Se espera que las consultas estén disponibles a partir de julio o inicios de agosto, pero la alerta está en que la economía de las ópticas no va a ser la misma.



“Nosotros esperábamos unos meses mejores, pues entre marzo y agosto tradicionalmente hay un muy buen comportamiento comercial en las ópticas y por obvias razones esto ha caído, la dinámica de los empleos también en las EPS se ha visto afectada pues los optómetras no son personal prioritario en momentos de covid-19”,agregó el directivo.



Según Herrera, al menos el 80% de las ópticas ya están en funcionamiento, pero “su operación no es la misma, la cantidad de consulta es muy baja, las ventas también, están trabajando a media marcha”, dijo.



El cambio y esperanza a futuro, está en la telemedicina “tenemos una gran oportunidad allí y esperamos poder retornar con una virtualidad más fuerte para también proteger a los profesionales”, apuntó.



Los servicios de salud relacionados, también debieron replantearse en normas de bioseguridad y protocolo de servicios.



En el caso de los odontólogos la cantidad de protecciones es más exigente por el riesgo de contagio del virus.



Durante el confinamiento también sólo podían atender urgencias cumpliendo con las restricciones que dictaminó el Gobierno, lo cuál generó una situación muy complicada.



“El 60% de los odontólogos son independientes, de la atención odontológica dependen alrededor de 300.000 personas directamente y desde el 14 de mayo con la emisión de los lineamientos protocolarios se dio la anuencia por parte del gobierno para atención urgente y prioritaria”, indicó María Fernanda Atuesta, presidenta de la Federación Odontológica Colombiana.



Según la presidenta, los pacientes han sufrido el rigor de esta pandemia también en los tratamientos, ya que se les debe hacer un seguimiento para evitar complicaciones y muchos de los tratamientos que no eran urgentes ya se convirtieron en urgentes.



La solicitud al Gobierno es de mayor claridad en sus directrices para que no haya interpretación por parte de los entes rectores de los departamentos y municipios.



“Debe existir una interlocución continua con los gremios para facilitar el diálogo y trasladar las inquietudes de los diferentes actores de los sectores, así mismo, colaborar con sugerencias y estudios para la mejor implementación de los protocolos de bioseguridad. De Esta manera se espera que el gobierno sea más diligente y cercano los profesionales y se pueda facilitar la operatividad del sector lo antes posible”, puntualizó Atuesta.