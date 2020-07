Presentan proyecto de ley de alivios financieros para el sector agro

Archivo particular

Pequeños y medianos productores del campo con deudas vencidas al 30 de junio de este año podrían beneficiarse del proyecto de ley que busca alivios financieros para este sector.



(Lea: ¿En qué consisten los alivios ofrecidos por los bancos?)



La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Agricultura al Congreso para que sea tramitada en este periodo legislativo y beneficiaría a cerca de 140.000 pequeños y medianos productores y a más de 56.000 deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA).



(Lea: Lo que debe saber de la extensión de los alivios a deudores)

“Radicamos un proyecto de ley que beneficiará específicamente a los pequeños y medianos productores, que contempla varias medidas como la posibilidad de lograr acuerdos con los bancos por las deudas existentes, así como unos alivios financieros y no financieros para una serie de cadenas no priorizadas”, afirmó el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro



La iniciativa otorgaría la posibilidad de establecer acuerdos de pago a través del Banco Agrario de Colombia o con otros bancos, esto para las obligaciones financieras cubiertas con garantía FAG.



Asimismo, la iniciativa facultaría a la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuaio (FONSA) para aplicar descuentos a capital. Esto aplicará para las obligaciones de deudores que hayan sido beneficiados anteriormente con el FONSA .



El MinAgricultura agregó que “con esta medida, se apoyarán a más de 56.000 deudores del FONSA, con beneficios adicionales a los otorgados inicialmente por el Fondo y se promoverá el pago de sus obligaciones, a aquellos que no lograron pagar a tiempo”.



El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), determinará las condiciones de pequeño productor, esto con el fin de estandarizar y armonizar con los diversos tipos de productor, de acuerdo con sus características socioeconómicas.