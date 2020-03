Preservar empleos, el mayor objetivo de los empresarios

Archivo particular

Muchas organizaciones que han visto disminuidas sus operaciones por estos días, no han dejado de estar presentes entre sus clientes y han comunicado los esfuerzos por mantener el empleo y velar por la salud de su personal.



(Especial: #SíSePuede).

Detrás de estas decisiones han estado los líderes de las compañías ajustando las estrategias, mientras que, paralelamente, con sus equipos trabajan para que la situación mejore en aras de blindar los puestos de trabajo.



En las redes sociales, los colombianos valoran las iniciativas y muchos hacen la promesa de que cuando todo se normalice, premiarán a las marcas que se han conectado con las necesidades de sus colaboradores.



La marca Arturo Calle y la cadena de comidas Crepes & Waffles, desde el comienzo de la crisis, han liderado este movimiento que ha ido en aumento.



“Nunca pensé que a mis 81 años iba a tener que vivir el reto más grande de toda mi vida y de toda mi historia como empresario”, dijo en una carta abierta el empresario Arturo Calle en una reflexión sobre la coyuntura.



Calle, que produce y comercializa ropa masculina, cerró sus tiendas y garantizó el salario para sus 6.000 trabajadores.



Crepes & Waffles hizo lo propio. La marca tiene concentrada su fuerza laboral en madres cabeza de hogar y les garantizó los pagos.



En el mismo sentido actuó Tecnoglass en Barranquilla. Christian Daes, su CEO, ha explicado la decisión de congelar cualquier posibilidad de despido de personal, por el tiempo que sea necesario.



La semana pasada informó que, de los 5.600 puestos de trabajo, la empresa envió primero a 5.000 personas a sus hogares. “Hay gente que va a quedar trabajando desde su casa haciendo labores de ingeniería y producción”. El resto del personal salió paulatinamente. “Queremos que estos días sean muy seguros y que tomemos todas las precauciones y estemos juntos al final de todo esto”, fue el mensaje de Daes.



Otra marca activa en sus labores de apoyo en la crisis ha sido Cine Colombia. Desde el primer momento que cerró sus salas, garantizó el sostenimiento de su nómina. Ahora, aprovecha la logística de su tarea de responsabilidad social llamada Ruta 90, que lleva películas a lugares lejanos del país, para repartir mercados a población vulnerable. Para esto, tiene personal activo. A esta campaña de también se sumó Arturo Calle.



“Invito a los empresarios del país a suspender lo necesario para minimizar el impacto económico en las compañías, con excepción del pago a sus empleados, obviamente en la medida de las posibilidades de cada quién. El empresario debe ser agradecido con sus colaboradores”, dijo en redes sociales el presidente de Cine Colombia, Munir Falah.



Por su parte, Mario Hernández también anunció a sus proveedores y satélites los pagos sin cambios en los días de la cuarentena “para contribuir con la liquidez de sus negocios y evitar afectar esos empleos indirectos que deben seguir viviendo, luchando y comiendo”. El mismo mensaje hizo llegar a sus arrendadores y contratistas. A los colaboradores les garantizó el pago de salarios.



OTRAS ACCIONES



Luego de que fuera confirmado el aislamiento preventivo obligatorio, que entró a operar desde el 25 de marzo, Constructora Capital tomó varias medidas para sus 6.000 trabajadores indirectos. Primero, a los obreros que mantienen sus contratos activos durante este periodo, tendrán vacaciones colectivas hasta el 12 de abril, tiempo durante el que se garantizará que reciban su ingreso completo. Del mismo modo, la compañía cubrirá la seguridad social de todos los obreros en este periodo.



La firma de construcciones agregó que para los casos que debido al acuerdo que los obreros tienen con las respectivas empresas contratistas que prestan servicios a Constructora Capital, finalicen sus contratos en el periodo de aislamiento obligatorio, se les garantizará el pago de su nómina y la respectiva liquidación para que cuenten con los recursos.



La empresa ratificó el compromiso que había asumido con sus colaboradores desde que inició la actual coyuntura de mantener los contratos y el pago oportuno a los 700 trabajadores directos y a mantener sus condiciones salariales.



También, Panamericana ha tomado medidas encaminadas a la protección de los empleos. Carlos Federico Ruiz, vocero de la cadena, dijo en un comunicado que “la empresa, comprometida totalmente con todos y cada uno de sus colaboradores, seguirá asumiendo las responsabilidades laborales. Así, cancelará el 100% del salario de los días de aislamiento”.



Además, aseguró que “las personas que tenían programadas vacaciones a partir del 24 de marzo quedan aplazadas y serán programadas nuevamente con cada jefe inmediato”.



Como una acción para proteger los puestos de trabajo y el sostenimiento de las pymes colombianas, el Grupo Éxito anunció la semana pasada el pago anticipado por $60.000 millones de pesos a sus pequeños y medianos proveedores.



Las entidades financieras se han movilizado en medio de la emergencia, con aportes de los colaboradores para aliviar a quienes no para el sostenimiento básico. Por ejemplo, trabajadores del Banco Agrario y del BBVA anunciaron la donación del salario equivalente a un día de su trabajo. Empleados de la primera institución entregarán 150.000 pesos en efectivo a 15.000 jefes de hogar y mujeres cabeza de familia que hoy no cuentan con recursos para atender sus necesidades básicas.



En la segunda, por cada día de salario donado, la entidad aportará una suma igual duplicando la contribución, recursos que serán entregados al Gobierno para suplir necesidades que surjan en la lucha contra la pandemia.



En este panorama también empiezan a verse casos de colaboradores que tienen claro que una reducción de sus salarios favorecerá la operación de las organizaciones. Lo jugadores de Millonarios, como en otras partes del mundo, accedieron a esta medida.



D1 ESTIMULA A SUS TRABAJADORES



Koba Colombia, que maneja la cadena D1, anunció que entregará un bono del 10% adicional sobre el salario actual a todos los colaboradores que integran su red de tiendas y centros de distribución a nivel nacional, durante el periodo de marzo y abril o el tiempo que dure esta coyuntura.



“Esta decisión, que benefi- ciará a más de 10.000 trabajadores, busca fomentar el compromiso corporativo, por seguir brindándole tranquilidad y confianza a los miles de

hogares colombianos que diariamente cuentan con Tiendas D1 para sus com- pras de la canasta básica.