¿Por qué se enfrentó el presidente de la Andi con un asesor de Petro?

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y el asesor presidencial en temas empresariales del gobierno, Juan Fernández, protagonizaron un enfrentamiento en redes sociales luego de que el líder de la agremiación de industriales dijera que el presidente Petro liderara una "campaña de desprestigio" contra las empresas.

(‘Colombia debe convertirse en potencia ambiental para las empresas’).



"Es inaudito que un Presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas", escribió Mac Master.

Es inaudito que un Presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de la señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) October 19, 2022

Ante las acusaciones, Juan Fernández respondió a la publicación de forma directa defendiendo al presidente Gustavo Petro, a pesar de que el presidente de la Andi no nombró a nadie en el trino.

(Al Estado le importan las empresas).



"Doctor Bruce Mac Master, Gustavo Petro NO está liderando ninguna "campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia”. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la Andi?".

Doctor @BruceMacMaster: @petrogustavo NO está liderando ninguna “campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia”. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la @ANDI_Colombia ? https://t.co/SxrOhAKN7v — Juan Fernández (@FernandezJuanOf) October 19, 2022

Cabe resaltar que hace algunos días, en entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la agremiación lanzó duras críticas al Gobierno y cuestionó la incapacidad de reflexión de los congresistas, que son los que deciden.

Indicó que han encontrado un problema gigantesco de la cascada de impuestos para todas las compañías, incluyendo las que son holdings.

(En tiempos de crisis, las empresas nos inspiran).



"El sector de zonas francas también eventualmente va a ser atacado en términos de ruptura de las normas que se traían. En Colombia hay 45 billones de pesos invertidos por parte de las zonas francas, una cantidad de empleo que supera los 100.000 y probablemente eso se acabe también", afirmó.