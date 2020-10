Presidente Duque propone hacer compras navideñas en noviembre

En la instalación del Congreso de Confecámaras que sesiona este viernes de manera virtual, el presidente Iván Duque planteó que entre el 15 y el 30 de noviembre los colombianos le ‘madruguen a la Navidad” con el comercio y el consumo.



Dijo que la invitación es que “el colombiano compre colombiano” y esto “nos permita terminar el mes con una Navidad distinta, pero no menos cariñosa. Una Navidad segura”.



Según explicó, la intención es que esa segunda quincena de noviembre marque el ánimo y el espíritu de una temporada de fin de año que será diferente.



“Llevo varios meses advirtiendo que tendríamos Amor y Amistad con Covid, Halloween con Covid, Navidad con Covid y, muy seguramente, tendremos la próxima Semana Santa con Covid. Pero no decimos esto para llenarnos de amargura, sino para que entendamos que nuestra inteligencia colectiva, que nuestra cultura ciudadana, que nuestra contundente capacidad de no bajar la guardia nos permita avanzar sin tener que ver circunstancias trágicas como las que han ocurrido en otras latitudes”, aseveró.



Igualmente, insistió en la importancia de que el país mantenga la senda de la reactivación económica y no pierda el foco en ese esfuerzo. En ese sentido, dijo que no es el momento para la demagogía y para discursos transnochados, polarizantes, que rompan el tejido empresarial.