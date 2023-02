Los sinsabores y aciertos en la adición presupuestal

El viernes en la tarde fue radicado ante el Congreso el proyecto de adición al presupuesto general, el cuál suma $25,4 billones en gastos. Buena parte de los recursos que se distribuirán entre los diferentes sectores irán a programas sociales y a atender sectores estratégicos como la educación, la salud y el agro.

Para los expertos, la distribución de los recursos es coherente con las metas que se ha propuesto el Gobierno de Gustavo Petro, pero también señalan la importancia de garantizar un equilibrio fiscal.

Dentro de los rubros que se llevan la mayor tajada de la adición presupuestal está el sector de inclusión social, que recibirá $5,6 billones adicionales, para un total de $23,4 billones, que se destinarán en su mayoría al programa de transferencias monetarias condicionadas.

De 31 sectores que contempla el presupuesto general de la nación, en 24 se hicieron modificaciones en el saldo neto para la vigencia de 2023 según el proyecto radicado por Hacienda.

“Esto tiene dos componentes. La adición presupuestal, desde el Plan Financiero se sabía que se iba a destinar a gasto corriente. El borrador del proyecto habla de mayores recursos para inclusión social, $5,6 billones que aumentarán los programas de subsidios, aunque el proyecto de adición presupuestal brinda muchos más detalles, aún no es claro cómo se distribuirán las transferencias”, explicó, Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana.

Romero reconoció que ese aumento en el gasto público, que es importante, es posible gracias a la reforma tributaria, pero también gracias al aporte del sector petrolero.

“En el presupuesto que se aprobó en octubre estaba previsto sacar plata para pagar el hueco con el FEPC, eso ya no está, se liberó del presupuesto para aumentar el gasto en otras partidas. No es que no se vaya a pagar, sino que se está compensando lo que recibe el Gobierno por Ecopetrol”, explicó el experto, quien aclaró que, por ello, es que vamos a tener realmente un aumento de $25 billones en el gasto, por la tributaria y por Ecopetrol.

Otros sectores que también recibirán recursos adicionales importantes son, por ejemplo, la educación, a cuyo presupuesto se adicionarán $4,5 billones, y totalizará $59,3 billones, así como la salud, con un incremento neto de $3,5 billones, que serán transferidos a la Adres, y con lo cual el sector quedará con un presupuesto de $53,8 billones.

En el caso del agro, se adicionan $3 billones al sector, para un total de $7,1 billones, especialmente para la reforma rural integral.

“En esta toma de decisión hay que encontrar siempre un buen mensaje de responsabilidad fiscal. Debe apuntarse a garantizar el cumplimiento de la regla fiscal, y hacer un ajuste responsable más acelerado, pero hay que ser realistas con que el Gobierno que entra, y el país, tiene unas urgencias sociales que atender”, indicó Carlos Sepúlveda, docente de economía de la Universidad del Rosario.

Según Sepúlveda, necesariamente “hay que balancear con la responsabilidad fiscal esa necesidad de mayor inversión en agricultura, relacionado con la reforma, educación e infraestructura, que son énfasis que deberían quedar marcados en el enfoque de estas adiciones, así como los subsidios”.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE