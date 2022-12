Banco de la República cerraría el 2022 con una nueva alza de tasas

Prácticamente todos los agentes del mercado cambiario y analistas apuestan por un alza de 100 puntos básicos (un punto porcentual) en la tasa directriz del Banco de la República hoy, pero aseguran que el 2023, si bien arrancará con una nueva alza, esta será de menor magnitud pues se espera que la inflación comience a bajar.

De esa manera, la tasa de política monetaria con la que terminará el 2022 sería de 12%, nivel que no se veía desde febrero de 2001 y el índice de costo de vida para diciembre cerraría entre 12,6 y 12,7%.

En esas condiciones, lo que se espera es que se comience a ver una menor demanda, pues la transmisión hacia la banca comercial ya encareció el crédito, en especial el de las tarjetas.



Una prueba de ello es que según un reporte de Bancolombia, en la primera semana de diciembre, el consumo registró una disminución anual en términos reales de 23%.



Al igual que en las semanas anteriores, los resultados reflejan un proceso de desaceleración, derivado de un contexto económico complejo con incrementos en los niveles de precios y ajustes al alza en las tasas de interés.

Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas en Itaú Colombia destaca que se han dado sorpresas relevantes en inflación y además las expectativas del IPC para 2023 y 2024 se aceleraron y a eso se suma el déficit de cuenta corriente.



Dijo que se verá una tasa de 12,50%, que debería mantenerse hasta que se mitigue el aumento de precios, para luego corregir y ver un cierre de 2023 en 10%.



José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, espera “un alza adicional de 50 puntos en enero de 2023, en espera que veamos un panorama más benigno y tranquilo”.

Aunque muchos dicen que la inflación entraría en un terreno de moderación, otros todavía ven algunos riesgos.



Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas del Banco de Bogotá analiza que “en enero de 2023 habrá 50 básicos adicionales y ahí puede ser la terminal pero con sesgo alcista pues los precios tienden hacia arriba y presionados por los alimentos al alza”.



De otro lado, Ana Vera, economista en jefe de la firma In On Capital, dice que “el ritmo de subidas se mantendrá por lo menos hasta que las tasas reales vuelvan a ser positivas y se logre mitigar la elevada inflación. En estos momentos la inflación anual está en niveles superiores a 12,5%, eso quiere decir que aún la diferencia entre la tasa de referencia y la inflación es negativa y no es completamente restrictiva para mitigar la tendencia al alza de los precios”.

La economista consideró que sería ideal una subida de al menos 1,5%, “pero entendiendo los mensajes de las ultimas ruedas de prensa vemos que la junta directiva del Banco de la República está dividida y una posición tan radical para controlar la inflación no es el consenso”.

Por su parte, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria estima que la tasa de referencia quedará en 12%, “esto porque la inflación sigue sin tocar techo y la economía todavía está saludable”.



El economista aseguró que para enero del otro año se espera que el Emisor disminuirá el ritmo de subida de la tasa a medio punto porcentual, para llegar a 12,50%, que sería el último incremento y se quedaría así de 6 a 8 meses.



Bancolombia prevé un aumento de 100 pb en la tasa del Emisor, con lo que esta llegaría a 12%, nivel que no se observaba desde febrero de 2001.



De esa manera, según la entidad bancaria, la autoridad monetaria estaría más cerca de terminar el ciclo de alzas iniciado en septiembre de 2021.

