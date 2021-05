Primer trimestre: PIB cerraría en rojo y sigue incertidumbre

En medio de otra ola de contagios, manifestaciones e incertidumbre por una reforma tributaria, la economía del país ha mostrado una lenta recuperación en los primeros meses del año y, de acuerdo con analistas, el ritmo en los próximos meses se definirá según el avance del plan de vacunación, el rumbo que tome la situación política nacional y la reactivación.



Aunque aún no se conocen todos los datos macroeconómicos de lo que va de año, el ejercicio de centros de estudio ha dado algunas pistas del comportamiento de la actividad al cierre de abril. Por ejemplo, en la revisión que hacen la Ocde y Google sobre el desempeño de la economía de los países miembro muestra que en la semana del 25 de abril al 1 de mayo, el PIB colombiano cayó 10,4%. Eso contrasta con una mejora que se vio en las primeras semanas de abril.



Precisamente, abril ha sido un mes difícil para la economía, pues mientras comenzó en días de Semana Santa en cuarentena por una tercera ola de contagios, terminó con los primeros días de manifestaciones, que hoy suman 15 días.



Eso también se ve reflejado en la confianza de los consumidores. De hecho, ayer Fedesarrollo reveló su Encuesta de Opinión al Consumidor y señaló que abril sufrió un desplome de ese indicador, que descendió a 34,2%, 22,8 puntos porcentuales menos que lo que había registrado en marzo, cuando se vieron algunas señales positivas para la recuperación.



De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ese comportamiento no se veía desde abril de 2020, uno de los meses más difíciles para la economía después de la llegada del coronavirus al país a mediados de marzo.



Es más, según ese indicador de confianza, esa reducción tuvo que ver con la reducción de las expectativas y condiciones económicas de los hogares.



EL TERCER TRIMESTRE



Con eso, según los analistas, mientras que enero y abril pueden significar baches en la recuperación económica y que ya se vieron en los indicadores macroeconómicos, febrero y marzo mostraron algunas señales positivas para el desempeño de la economía.



El comportamiento en abril contrasta, por ejemplo, con el que se vio en marzo, cuando el país no tuvo tantas restricciones por un temor de contagios. Según el Índice Nowcast de Bancolombia, “en el primer trimestre de 2021 la actividad productiva en Colombia presentó una variación anual de -0,4%. Esto representa una marcada corrección frente a los registros de los dos trimestres móviles previos, que fueron de -3,6% y 3,5%, respectivamente”.



Precisamente, este diario consultó siete centros de estudios e investigaciones económicas y el promedio de sus estimaciones se ubica en una caída del 0,6% para el PIB en el primer trimestre, que dará a conocer el Dane este viernes.



Para Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria, la expectativa de ese centro de estudios es que la caída de la economía en el primer trimestre sea de 0,13% en términos anuales.



“Esta es una expectativa muy positiva, que se aumentó recientemente, ya que los cierres por la pandemia del mes de enero no fueron tan graves como inicialmente se visualizaban. Además de ello, encontramos una actividad económica en los meses de febrero y marzo bastante dinámica. Inclusive se vio que sectores como la manufactura y las ventas al por menor presentaban crecimiento en términos anuales. Se observa una buena evolución que va a permitir que la economía no caiga fuertemente”, apuntó Olarte.



De hecho, si se mira el desempeño de la manufactura y el comercio, también se ve un mejor desempeño. Según el Dane, en febrero la producción real de esos dos estuvo en terreno positivo (0,6% y 1,2%, respectivamente), luego de mostrar números en rojo en enero. Y los resultados se conocerán este jueves, precisamente.



En cuanto al comportamiento del mercado laboral, también se ve una recuperación más lenta de la que se vio en el segundo semestre del 2020, según un análisis del Banco de la República publicado recientemente. De acuerdo con datos del Dane, la tasa de desocupación en marzo fue de 14,2%, frente a 15,9% en febrero y 17,3% en enero.



Ahora bien, si se mira el comportamiento de la inflación, también se ve un alza en los últimos meses, explicada por el aumento de los precios de los alimentos y la educación, y que en los últimos días de abril y en lo que va de mayo también se han visto afectados por los bloqueos en varias zonas del país.



Según un análisis de Davivienda, se espera que ese indicador cierre el año entre la meta del Banco de la República, que está entre el 2% y 4%. “Así mismo, destacamos una tendencia creciente en la inflación anual de alimentos a partir del mes de mayo y un ajuste sostenido en el precio de los combustibles, dado el incremento en los precios del petróleo de referencia Brent”.



Ahora bien, en medio de ese escenario, el promedio de las proyecciones que están haciendo los analistas, el Gobierno, centros de estudios y organismos está en que la economía puede cerrar el año en un rango de entre 4,8% y 6%, y que dependerá del ritmo de vacunación, la reactivación y el desenlace de las conversaciones del Gobierno para levantar el paro, los bloqueos y tramitar la reforma tributaria.



ASÍ ESTÁ LAS ESTIMACIONES

​

Entre las estimaciones que hicieron los centros de investigaciones están:

- El Banco de Bogotá dice que primer trimestre caería 1,1%.

- BBVA dice que podría caer entre 0,9% y 1,3%.

- Analistas consultados por el Banco de la República dicen que reducción sería de 1,9%.

- Casa de Bolsa calcula reducción de 1,1%.

- Davivienda dice que la contracción sería de 0,1%.

- El Banco de la República le apunta a -0,3%.



María Camila González Olarte

