'Primera fase de vacunación impulsará reactivación económica del país'

En el marco de los encuentros en línea organizados por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la epidemióloga e investigadora del Imperial College de Londres, Zulma Cucunubá, y Camilo Pérez, Gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, explicaron los detalles sobre el comportamiento del Covid en Colombia, la gestión del Gobierno en medio de la pandemia y los retos de la economía nacional para este 2021 con el inicio del plan de vacunación.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con el DANE y otras instituciones académicas, determinó que por lo menos el 30 % de los colombianos, es decir, un poco más de 14 millones, ya se contagiaron de Covid 19. Zulma Cucunubá, quien hizo parte de esta investigación, afirmó que “los casos reportados son solo la punta del iceberg de los casos totales, pero que ese subregistro es normal, que obedece a situaciones particulares y que siempre sucede en epidemiología pues no existe un sistema que logre reportar el número total”.





La especialista aseguró que si bien Colombia se ubica entre los países con un “alto impacto” por el virus, no es el más afectado. Comparte grupo con Argentina, Brasil, Chile y Ecuador quienes están detrás de Perú y México, estados que tienen el mayor número de muertes acumuladas por millón de habitantes en la región.



A nivel continental, llamó la atención las diferencias entre el alto número de infectados y decesos confirmados en países de la Unión Europea y América, comparados con las cifras en Asia, África y Oceanía. Al ser consultada sobre las vacunas, mencionó que representan una esperanza real para el regreso progresivo de la normalidad, no solo a nivel social, “La primera fase de vacunación impulsará la reactivación económica del país”, concluyó.



Panorama de la recuperación económica para 2021, las vacunas como clave.



Camilo Pérez coincide, considera que a pesar de los desafíos que existen en referencia a la producción y distribución de las vacunas, estas serán indispensables en la recuperación de las economías mundiales, mientras más rápido sea el proceso, mayor y mejores avances.



También señaló que aunque el peor momento de la economía global fue en abril de 2020 y hay repuntes en algunas actividades, recuperar los niveles de producción y comercio internacional pre pandemia tomará varios años, los nuevos confinamientos ponen en riesgo el optimismo que llegó con las vacunas y las medidas de aislamiento tienen un impacto en la movilidad, lo que su vez deriva en un golpe a la actividad económica. Sin embargo, una vacunación masiva permitiría una normalización de la movilidad a mediano plazo, y esta apertura traería grandes beneficios.





“Este escenario mundial aplica para Colombia, es importante que el plan de vacunación inicie pronto, de este modo habría menos aislamientos y la recuperación podría darse más rápido. Por ahora, el crecimiento de las industrias en el país es disímil, con estabilidad y alzas en sectores como la construcción y los servicios financieros y pérdidas enormes en servicios (cultura, restaurantes, hoteles), estas diferencias indican que así unos sectores se recuperen más rápido que otros, a la economía colombiana en general le tomará entre dos a tres años en recuperarse a los niveles pre pandemia, y aún en ese lugar estará 10 puntos por debajo de los índices de crecimiento proyectados si no hubiese llegado el covid”, indicó Camilo Pérez, Gerente del equipo de investigación económica en el Banco de Bogotá.





Adicional a los aportes hechos desde sus especialidades y a la exposición de los resultados de otros estudios sobre el Covid y la economía internacional, Zulma y Camilo hicieron un importante reconocimiento al sector privado. Destacando que si bien el estado debe garantizar el cuidado y el bienestar de los habitantes, las organizaciones han hecho contribuciones muy significativas, no solo durante la crisis, sino de cara a la recuperación económica del país.





La industria minera y su papel en el Covid-19



En ese sentido, el sector minero ha hecho esfuerzos muy importantes de trabajo articulado con las comunidades y los gobiernos locales para generar algunas iniciativas que permitan que el impacto del virus no sea el mismo en los departamentos y zonas de operación, mejorando así las condiciones de sus colaboradores y de los habitantes de las regiones mineras. La industria mantuvo más de 53 mil empleos, no suspendió los contratos y conservó las obligaciones con sus proveedores, a pesar de no tener sus operaciones funcionando al 100%



De igual forma y desde el inicio de la pandemia el sector hizo aportes por más de $51.000 millones, estos han permitido realizar inversiones en campañas de autocuidado y prevención del covid-19 jornadas de aseo e higiene, dotación de infraestructura, mejoras en hospitales, centros médicos, realización masiva de pruebas en áreas de influencia, donación y entrega de agua potable, y alimentos en municipios mineros de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Santander, La Guajira, Cesar, Chocó y Bogotá.



El apoyo del sector privado al Gobierno será clave para la reactivación económica nacional, el sector minero seguirá desempeñando un papel fundamental en cómo el covid afecta a las comunidades y en la reactivación de varios sectores de la economía si tenemos en cuenta que su operación impulsa otras industrias como la de infraestructura y transporte. "Necesitamos dar impulso a la exploración, que Colombia sea un país que atraiga inversiones para exploración geológica. El 2021 es un año lleno de retos para el sector", concluyó, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.