Primeros datos de julio dan menos señales de mejoría

Si bien los datos de la economía en junio planteaban perspectivas positivas para la actividad productiva, reportes que se van conociendo de algunos indicadores muestran que en julio no se ven señales de mejoría.



Reportes de los empresarios del comercio sobre sus ventas y la demanda de energía, dan luces sobre la situación.



La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en su informe mensual de la Bitácora, indicó ayer que a los comerciantes no les fue bien en el séptimo mes del año.“Con tristeza y mucha preocupación vemos que en julio no brillaron los resplandores del inicio de una recuperación en los consumos y en las ventas y que, además, la percepción de los empresarios acerca de la situación en el corto plazo también empeoró”, concluyó.



En julio el 66% de los empresarios indicó una reducción en los negocios, mientras que en junio del 2020 ese porcentaje fue de 65%. En julio del 2019 ese porcentaje fue de 21%.



El mes pasado, otro 15 % habló de un aumento en las ventas y el 19% restante manifestó que los negocios estaban igual.



Sobre expectativas, el 24% dijo en julio que veía un panorama desfavorable para sus ventas, pero en junio del 2020 ese nivel de respuesta había sido del 21%, lo que muestra un mayor desánimo. En julio del 2019 así lo señaló el 13%.



“Lo subrayamos: la incipiente recuperación que mostró el comercio en meses anteriores se detuvo en julio, debido especialmente a la imposición de medidas de aislamiento en varias ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y todo el departamento de Santander, que aplica los fines de semana y de manera permanente”.



Y añade el análisis de Fenalco “la perspectiva no es alentadora, en la medida en que las contenciones de movilidad y el número de contagios continúan en aumento, y en la medida en que se agota el oxígeno para miles y miles de empresas del comercio, restaurantes y hoteles. Tener que sobrellevar los gastos para mantenerse con locales cerrados, hace poco factible sostener la situación por mucho tiempo”.



LOS MATICES



Mientras los comerciantes hablaron de sus preocupaciones, otros indicadores son alentadores. Durante julio la Bolsa de Valores de Colombia presentó un balance positivo de 2,03%, luego de haber marcado en el primer semestre del año fuertes caídas por cuenta de los efectos que sobre la economía han ocasionado las medidas para contener el avance del coronavirus.



Por su parte, el dólar ha registrado altibajos, también relacionados por los malos resultados de la economía mundial y aspectos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las noticias sobre el coronavirus y una posible vacuna para su tratamiento. Así, el peso se devaluó en el séptimo mes del año el 0,52%.



El desplome del renglón de la construcción -y por supuesto de la ejecución de vivienda y edificaciones-, terminó de ser confirmado por el Dane. Según un reporte de área censada para vivienda, en el segundo trimestre esta cayó 3,9% frente a la registrada entre enero y marzo de 2020. “El área de las obras en proceso disminuyó 26,5% y el área de las obras culminadas decreció 20,8% mientras que las obras paralizadas crecieron 51,4%”, señala el reporte. Las expectativas son de recuperación para el segundo semestre.



REPORTAN UNA MENOR DEMANDA DE ENERGÍA



De acuerdo con XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista, (MEM) en julio la demanda de energía cayó 3,8% respecto al mismo mes de 2019.



De esta manera, en lo corrido del año ese indicador presenta una caída acumulada de 3,11%.



Según explicó XM, los crecimientos de la demanda de energía se calculan como el promedio ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, sábados, domingos y festivos).



Discriminado por tipo de consumidor, en el consumo residencial, comercial y pequeña industria (mercado regulado) se presentó un decrecimiento de 3,16%.



En el caso del uso del servicio entre la mediana y la gran industria (mercado no regulado), la caída registrada es de un 5,55% con respecto al mismo mes de 2019.



Por regiones, los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá comprenden el área del país con mayor caída en demanda de energía durante julio, con una disminución de 9,49%.



Siguieron en el reporte, Valle del Cauca que presentó un decrecimiento del 6,29%, Antioquia del 5,92%, Oriente del 4,68%, Caribe del 4,28%, Centro del 3,62%, Caldas, Quindío y Risaralda del 1,66% y Sur con el 1,06%.



En contraste, Chocó y Guaviare presentaron un crecimiento de 7,71% y 8,04% respectivamente.



Según Jaime Alejandro Zapata Uribe, Gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, “durante el mes de julio se observó un incremento en los aportes hídricos, lo que se refleja en un cierre del mes con un promedio acumulado del 104,3% respecto a la media mensual histórica de aportes, situación que nos permitió cerrar dicho mes, con un nivel de embalses en el país del 62,5% del volumen útil diario, 15 puntos por encima del nivel reportado al cierre de junio”.



La compañía XM afirmó en un comunicado que el nivel agregado de los embalses de generación de energía eléctrica se ubicó en el 62,5% del volumen útil, 15 puntos por encima del nivel reportado al cierre de junio pasado (47,5%). Al realizar el análisis por regiones hidrológicas, Caribe se encuentra en 78,6%, Valle en 64,8%, Oriente 76,5%, Antioquia 61,9% y Centro 53%.