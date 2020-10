ProBogotá propone priorizar 146 obras para la reactivación

Mientras en el Concejo se debate el cupo de endeudamiento para Bogotá y el plan de reactivación para la ciudad, la organización ProBogotá hizo un diagnóstico de las alternativas que tiene la administración de Claudia López para acelerar la recuperación. Según pudo conocer este diario en exclusiva, la entidad trazó una hoja de ruta de 146 proyectos que ascienden a $78 billones con fuentes públicas y privadas.



Dada la importancia de la discusión, ProBogotá revisó lo que propone la Alcaldía para subir el cupo de endeudamiento a $10,8 billones, el más alto de la historia, y por el que ya se radicaron las ponencias en el Concejo. El debate será clave pues todo lo que se decida con Bogotá definirá también en gran medida el curso de la economía de todo el país, pues la capital pesa el 25,5% del PIB nacional.



Y es que el panorama no es fácil, pues según estimaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, se espera que los ingresos corrientes de la ciudad tengan una caída de $4,4 billones entre 2020 y 2024. Y solo en el 2020, bajo un escenario de contracción anual del PIB distrital (-4,2 %), los ingresos caerían $900.000 millones respecto a lo que se proyecta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.



En ese sentido, la propuesta de la Alcaldía es que los recursos del cupo de endeudamiento estén concentrados en los sectores de movilidad, educación, salud e infraestructura, con el 85% del total de los recursos, es decir $9,28 billones. Para el primer rubro, por ejemplo, este tiene el 36% de las inversiones y la administración plantea asignarlos a la Red de Metro Regional, corredores verdes y alimentadores.



Para ProBogotá, “resulta preocupante” que parte de los recursos corresponden a gastos de funcionamiento y se plantean unas partidas en las cuales se identifica el sector, pero no se especifica el programa al cual se destinarán los recursos.



Juan Felipe Campos, analista de futuro del empleo y de desarrollo económico de ProBogotá, explicó que adicionalmente se corre con el riesgo de que las iniciativas pensadas para la reactivación estén enfocadas en proyectos que todavía no están “maduros” para ejecutarse, como es el caso del corredor verde o el Metro Regional. Por eso, identificaron 146 proyectos por $78 billones, que tendrían inversión pública y privada. “Es importante que el Gobierno y el Concejo acuerden un plan de inversiones para así garantizar la generación de empleo”, dijo.



“Al ser recursos de carácter extraordinario que implican costos de financiación, el cupo de endeudamiento deberá ser empleado para garantizar la realización de inversiones que generen altos retornos y tengan encadenamientos en diferentes sectores, impulsando así el proceso de reactivación y recuperación económica de la ciudad. En este sentido, el cupo no debe ser destinado a financiar actividades recurrentes o de funcionamiento”, señala ProBogotá en su informe.



Aunque la administración distrital todavía no ha definido, en detalle, cuáles son todos los proyectos que va a priorizar, entre las recomendaciones que hace ProBogotá es enfocarse en iniciativas que ya estén en una etapa avanzada, como es el caso de la ampliación del aeropuerto El Dorado, la vía 4G Accesos Norte, la Avenida Longitudinal de Occidente (Alo Sur), la primera línea del Metro y sus troncales alimentadoras.



Además de priorizar proyectos, la organización también recomendó que se aumenten los esfuerzos para considerar fuentes alternativas de recursos como los instrumentos de financiación de desarrollo urbano, como los cobros por valorización; las alianzas público-privadas; y cobros por congestión y peajes, entre otros.



Y a eso ProBogotá le suma la creación de un plan de austeridad de gasto público distrital y una reestructuración del Sistema Integrado de Transporte (SITP) -que ha generado un hueco fiscal por más de $800.000 millones-. Con eso, la entidad cree que pueden ser factores que tienen la posibilidad de ayudar a que una de las economías clave del país logre recuperarse de la crisis por la covid-19.



EMPLEO PARA MUJERES



Además de las propuestas que hizo ProBogotá para fomentar el empleo en la ciudad, Campos hizo énfasis en que, aunque no está en el documento inicial, la administración también debe priorizar proyectos en los que se contraten mujeres.



“Además de reconocer cuántos empleos se van a generar, es importante que se determine qué tipos de puestos de trabajo, y para qué población se están creando”, apuntó.



En ese sentido, dice que será clave que la discusión que se haga en el Concejo tenga en cuenta los empleos desagregados para determinar si están o no beneficiando a los grupos más afectados.