Prodeco insiste en la renuncia de títulos mineros en el Cesar

La pretendida devolución de los títulos mineros por parte de Prodeco a la Nación se está convirtiendo en un tira y afloje entre la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la multinacional suiza Glencore, propietaria de la citada minera y su operación.



Mientras la entidad estatal (adscrita al Ministerio de Minas y Energía), anunció hace pocas horas que la solicitud de la empresa es legalmente inviable, voceros de Prodeco en el país han reiterado que ante la caída en el precio internacional del carbón no es rentable mantener la tarea, y que por eso mantienen en su decisión.



“Hemos trabajado de manera articulada, respetando el debido proceso y otorgándole todas las garantías al titular durante el proceso”, afirmó Juan Miguel Durán, presidente de la ANM.



El funcionario explicó que, como resultado de la evaluación de la solicitud de renuncia presentada dentro de los títulos DKP-141 y HKT-08031, “no es posible para la entidad dar viabilidad a la solicitud de renuncia por no encontrarse al día en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales al momento de presentar la renuncia, tal como lo exige el Código de Minas”.



Con el anuncio oficial de la ANM, queda sobre la mesa varias preguntas: ¿Qué pasará ahora con esta operación? ¿Venderá Prodeco a un tercero el activo? ¿Llegará un socio para apalancar financieramente la operación?



OBLIGACIONES



Portafolio se contactó con voceros de Prodeco para que explicarán sobre lo que sucederá con la intención de renuncia a los titulos carboníferos en el Cesar, y aunque señalaron que en su momento darían una opinión oficial al respecto, este diario pudo establecer que tanto los ejecutivos en Colombia como, los que están en Suiza, han sostenido reuniones virtuales para analizar la situación y buscar fórmulas de solución.



Así mismo, que la decisión de la ANM de declarar legalmente inviable la renuncia de Prodeco recae exclusivamente sobre las concesiones mineras (proyectos de producción pequeña) ubicados en la mina La Jagua, más no sobre los contratos aportantes (iniciativas de gran extracción) del que también hacen parte esta mina, así como la de Calenturias.



Hasta la fecha, la Agencia no se ha pronunciado sobre la renuncia de Prodeco a los contratos de aporte de las minas La Jagua y Calenturias.



Y que una vez la filial de Glencore se ponga al día con las obligaciones contractuales pendientes por la que la ANM tomó la citada decisión, nuevamente presentarán la solicitud de renuncia a los contratos de las concesiones mineras.



Además, que la casa matriz dejará al día todas las obligaciones pendientes, según requerimiento de la ANM, para hacer efectiva la renuncia.



Cabe resaltar que la operación de Prodeco en el Cesar consta de cinco títulos mineros: dos de contratos de aporte que corresponden a la tarea de las minas La Jagua y Calenturias, que aportan más del 70% en el volumen de extracción de carbón; y tres de concesiones mineras.



Además, por el cese de esta operación, la Nación dejará de recibir por concepto de regalías más de $300.000 millones al año.



PULSO DE TIEMPO ATRÁS



El pulso entre Nación y Glencore por los problemas que ha presentado la operación de Prodeco en el departamento de Cesar, no viene desde agosto del año pasado (cuando anunció el cese de la producción) con el argumento que no le cuadraba la ecuación desde el punto de vista financiero para desarrollar la operación, debido al comportamiento a la baja en la cotización del mineral.



Sino que el malestar viene desde el primer trimestre del 2019, cuando le manifestaron a la ANM y al Ministerio de Minas y Energía que se trazaran fórmulas para hacer rentable la operación ante la baja en la cotización del mineral.



Incluso, fueron más allá, y manifestaron en ese momento que, si no se revisaba y ajustaba el marco tarifario para el pago de regalías de acuerdo a los costos de operación, el cual estaba por encima del precio internacional del carbón, no les quedaría más camino que renunciar a los títulos mineros.



Explicaron además que, la compleja extracción en los depósitos llamados ‘viejos’ que terminan por subir los costos de producción, era otra de las razones que tienen en jaque a su operación minera en el Cesar.



Al respecto, Nicolás Arboleda, asociado de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie, explicó que, los contratos de aporte minero de las empresas carboníferas en los departamentos de Cesar y La Guajira, poseen condiciones diferentes al de las concesiones mineras tradicionales.



“Estos pueden llegar a ser más onerosos bajo el Código de Minas actual. Esto implica que el government take pueda ser alto para estas compañías extractivas a gran escala y, con precios de carbón a la baja, resultan en operaciones económicamente inviables”, señaló el analista.



Los ejecutivos de Prodeco siguen a la espera de la decisión de la ANM con respecto a la renuncia de los contratos de aporte de las minas La Jagua y Calenturias, para establecer si pueden seguir con el proceso de liquidación.

Alfonso López Suárez