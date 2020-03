Producción de geles crece en hasta un 500% por covid-19

Al igual que en los alimentos y medicamentos, la demanda de los productos de higiene y aseo se ha incrementado en las últimas semanas, luego de la aparición de los primeros casos del coronavirus en el país.



Razón de ello es que, como lo han anunciado y promovido las autoridades mundiales y locales de salud, la intensificación de hábitos de limpieza y desinfección tanto de personas como de espacios físicos puede ayudan a mitigar el contagio del virus.



En este sentido, el presidente expidió el decreto número 463 del 22 de marzo de 2020 en el que 53 bienes de los sectores de la salud, la higiene y de saneamiento básico tendrán 0% de arancel temporalmente. Junto a esto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo. José Manuel Restrepo, destacó recientemente en un socialización de las normas del aislamiento preventivo que el Gobierno asegurará el abastecimiento de estos productos en todo el país.



Junto a las medidas estatales que incentivan la producción de estos artículos de primera necesidad en Colombia, el empresariado también ha confirmado significativos aumentos de las compras de los mismos.



“Hemos percibido un crecimiento de la demanda de productos de todas las categorías en los últimos días, especialmente alimentos y productos que pueden ayudar a prevenir la propagación de gérmenes, tales como jabones, limpiadores de superficie y detergentes”, destacó Ignacio Hojas, presidente de Unilever para América. En consecuencia la organización ha extremado las medidas para garantizar la producción y abastecimiento de estos bien.



El caso del gel antibacterial y los tapabocas, por ejemplo, es muy relevante en este contexto pues son dos de los productos que más han sido recomendados por las autoridades de salud para reducir los niveles de contagio del virus.





En este sentido, Diego Freire, gerente general de Cerescos, empresa dueña de la marca Masglo, manifestó que el departamento de producción se encuentra en el exhaustivo proceso de fabricación geles, “donde se espera obtener la producción de 5 meses en 1 mes, y se estima que esta solo dure en tiendas y supermercados autorizados por 2 meses teniendo en cuenta la coyuntura del país. Hablamos de una producción del 500%”.



Asimismo, el Grupo Familia enfoca sus capacidades productivas en la fabricación de 1 millón trescientas mil unidades de gel antibacterial.



“En estos momentos de incertidumbre nuestros equipos han trabajando de manera comprometida, anticipando de forma ágil, en coordinación con aliados, nuevas alternativas para generar soluciones rápidas y eficaces”, dijo Andrés Gómez, gerente general.



Por su parte la empresa estadounidense 3M, dedicada a la fabricación de diferentes productos industriales entre los que se encuentran dotaciones para el sector de la salud, manifestó un aumento en la manufactura en sus instalaciones globales, incluidas las de EE. UU., Asia, Europa y América Latina, como consecuencia de la rápida expansión del virus que deja 467.710 contagiados en 191 países del mundo, según el más reciente reporte.



“Productos de 3M, incluyendo respiradores, mascarillas quirúrgicas y gel antibacterial, son usados globalmente en respuesta al brote. Debido a la evolución de la situación, la mayor parte de nuestra capacidad de producción ahora debe enfocarse al suministro de la atención médica y la respuesta de emergencia de los gobiernos”, aseguró la compañía.



OTROS PRODUCTOS DESECHABLES



En menor medida que los anteriores, pero también con un flujo de demanda que viene con una curva ascendente desde hace algunas semanas, productos desechables como pañuelos y toallas húmedas también están en el foco de grandes empresas para aumentar los niveles de producción.



Juan Felipe Isaza, gerente Kimberly-Clark en Colombia resaltó que “estamos monitoreando de cerca el brote de covid-19, en este sentido, como política de nuestra compañía trabajamos de la mano con nuestros socios comerciales para garantizar el abastecimiento de todos nuestros productos y así, ayudar a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores”.



En contraste, la división de dispositivos médicos de Johnson & Johnson resaltó que por ahora no van a haber modificaciones de su producción. “Si bien se trata de una situación dinámica, en este momento no prevemos ningún riesgo significativo o interrupciones de suministro de productos para el consumidor, insumos farmacéuticos o dispositivos médicos como consecuencia del coronavirus covid-19. Contamos con las existencias suficientes para satisfacer las necesidades fundamentales”.



DEMANDA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA



Así como los productos de cuidado personal, todos los bienes utilizados para la limpieza y desinfección de espacios también están presentando aumentos de la demanda.

En este sentido, por ejemplo, Procter & Gamble (P&G) ha aumentado desde la semana pasada entre un 10% y 15% aproximadamente la producción de estos elementos.



“Nosotros en Colombia producimos detergente en polvo para el mercado local y para exportación para Perú, Chile y otros países y nuestro interés más grande es tener producto suficiente para abastecer no solo a Colombia sino a los mercados que atendemos”, resaltó Juan Carlos Trujillo, presidente de P&G para Pacífico: Colombia, Chile y Perú.