Producción ilegal de oro es más del 70% del mercado

Si bien los esfuerzos del Gobierno Nacional para frenar la producción y comercialización de oro le ha reportado buenos dividendos a la operación legal aurífera del país, lo cierto del caso es que el llamado “oro negro” sigue representando más del 70% de las ventas al exterior del metal.



La situación, que sigue generando malestar y tiene prendidas las alarmas en el Estado, llevó a que incluso el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, trajera a colación la propuesta de reabrir la ‘Ventanilla Única’ para que el emisor sea el que adquiera este metal.



En una carta dirigida la semana pasada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, el jefe del ente acusador afirma que está tan desbordada la comercialización del oro extraído de manera irregular a través de empresas fachada, que es necesario que se adopten medidas para contrarrestar este delito.



“Esta circunstancia... pasa por la necesidad de restablecer en cabeza del Banco de la República el monopolio de la compra de oro en el país”, señala la misiva.



REGISTROS DE LA ILEGALIDAD



Un reciente dato de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) señala que entre el 70% y el 80% de oro exportado sería producido por la minería ilegal.



Así mismo, reportes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía Nacional señalan que en lo corrido del año se han incautado 4 kilos y 17 gramos de oro ilegal, que representa un 11% del total que fue retenido en el 2018 (35 kilos).



Voceros de la entidad le indicaron a Portafolio que la tendencia podría mantenerse en el presente año, y que por la magnitud del problema es difícil calcular el volumen de oro que se extrae de manera ilegal.



Por su parte, el Ejército Nacional en varios escenarios ha señalado que este delito ha tomado fuerza por lo lucrativo del negocio ya que mientras un kilo de cocaína en el mercado negro cuesta $6 millones, uno de oro puede oscilar entre $130 y $140 millones.



Para la entidad castrense, la producción ilegal de este metal se concentra en los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Córdoba, el sur de Bolívar. Así mismo, este fenómeno se está empezando a sentir en los Llanos Orientales, Putumayo, Amazonas y Vichada. Registros del Ejército Nacional indican que en la actualidad 152 municipios del país están afectados por la minería ilegal.



Además, la comercialización ilegal del metal hace redondo el negocio. En operativos reciente adelantados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General, intervinieron dos empresas dedicada a la venta del oro ilegal a las cuales les dejaron ganancias en los 10 últimos años por cerca de $4 billones.



“La comercialización internacional de oro, ha generado desorbitantes incentivos económicos cuyo resultados al final de la misma es una significativa operación de lavado de activos”, resalta el fiscal Martínez Neira en su carta al Ministerio de Hacienda.



BALANCE EN LA PRODUCCIÓN LEGAL



El Gobierno Nacional no se ha quedado cruzado de brazos, y a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha desarrollado acciones como el Registro Único de Comercialización de Minerales (Rucom), la resolución de capacidad económica para comercializadores, y la imposición de topes para la minería de subsistencia, entre otros.



“Además de los mecanismos que ya hemos puesto en marcha, estamos fortaleciendo nuestras labores de fiscalización, tanto con los actuales titulares mineros, como con otros explotadores que no tenían seguimiento integral, como aquellos que se encuentran bajo algunos mecanismos de formalización”, explicó Silvana Habib Daza, presidenta de la ANM.



La funcionaria recalcó que el personal de la Agencia están fiscalizando de manera diferenciada, reconociendo que no todos los actores son iguales.



Así mismo, la ACM realiza un rastreo sátelital para hacer seguimiento, detectar actividades fuera de las áreas tituladas, y evidenciar trabajos extractivos ajenos del área concesionada. “Nuestra meta como Gobierno Nacional, es ampliar la producción proveniente de títulos mineros al 40% del total, ya que actualmente hemos logrado llegar casi al 20%”, subrayó la presidenta de la ANM.



Registros preliminares de la citada entidad indican que la producción de oro de la empresa Gran Colombia Gold crecería un 7% en el primer trimestre del presente año, y en comparación con el mismo periodo del 2018.



Por su parte la producción aurífera de la compañía Mineros caería un 13% en su producción con respecto al primer trimestre del año pasado.



Estimaciones de la ANM señalan que la meta de producción de oro para el 2019 es de 42 millones de toneladas.



“ Hoy el 20% de los municipios del territorio nacional ya tienen acuerdo con la ANM para la realización de proyectos mineros en sus territorios. Y el 46% de estas cabeceras tienen algún potencial en oro y cobre”, resaltó Habib.



