‘Produciremos arroz suficiente para atender la demanda local’

El área cultivada de arroz responderá este año, por primera vez, a un plan ordenado de siembras que garantice una oferta suficiente del grano para los consumidores y la sostenibilidad de la cadena de producción, es decir, que la actividad sea un buen negocio para cultivadores e industriales, sin afectar el precio al público.



Por eso, según lo planteado por los cultivadores en el Consejo Nacional del Arroz, en el cual participa el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, las siembras deben hacerse siguiendo criterios de productividad por regiones, de tal manera que no se desborde la oferta entre agosto y octubre, y se deprima el precio.



(Fedearroz da en el blanco del mercado nacional del grano).

En esta programación se tendrá en cuenta el arroz importado correspondiente a la cuota fijada en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a los compromisos del Gobierno colombiano con Ecuador y Perú, a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



De esta manera, los productores y el Gobierno creen que el país debería sembrar este año 478.000 hectáreas de arroz, frente a las 500.900 hectáreas del 2018. Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, habló con Portafolio sobre las perspectivas del sector.



¿Cuál es la recomendación para los productores en materia de área sembrada?



Lo que estamos recomendando es que el área sembrada no se desborde de tal manera que haya una ‘quebrazón’ generalizada de cultivadores.



Lo que buscamos es que no haya siembras en áreas marginales, donde no puede ingresar maquinaria ni vehículos para llevar la producción a los centros de consumo y en lotes que nunca han sido sembrados y no tienen ningún nivel de adecuación.



Es necesario que quienes vayan a sembrar arroz en este semestre tengan en cuenta lo siguiente: actualmente, el kilo de arroz paddy está por encima de $1.000, pero este no puede ser el valor de referencia de los cultivadores para la toma de decisiones de siembra, ya que eso no será lo que recibirá cuando salga la cosecha.



(Arroceros disminuirían área de cultivo para este año).



Hay que hacer cuentas con precios de entre $750 y $800 pesos el kilo, ya que la oferta de ese momento será superior a la actual. Nadie está esperando que en agosto le paguen el precio de hoy, pero que tampoco pongan a perder al agricultor.



¿Pero se cumplirá la meta de regular el área a 478.000 hectáreas?



Los productores deben registrarse ante el ICA para tener derecho a las ayudas del Gobierno en almacenamiento y líneas de crédito a tasas bajas.



Aparte de programar el área ¿qué más está haciendo Fedearroz para solucionar los problemas de comercialización?



Hicimos algo que venían pidiendo los productores, y que consiste en que el gremio haga lo mismo que los cafeteros, es decir, entrar en el negocio de la trilla y las marcas propias.

Nosotros montamos infraestructura que es usada por los productores para llevar su arroz directamente al consumidor. A los agricultores que se han integrado les ha ido bien, pues han tenido ingresos adicionales entre el 12% y 15% adicional, pero Fedearroz no tiene la capacidad para ofrecerles esta opción a todos. Nuestro objetivo no es ser los líderes del mercado. Por eso digo que el productor requiere de la industria y viceversa. Estamos entrando en un negocio como lo están haciendo muchos otros sectores.



¿En qué está trabajando Fedearroz para mejorar la productividad?



En muchas cosas. El papel de Fedearroz es mejorar la potencialidad de las variedades. Incluso tenemos algunas con productividades superiores a las 10 toneladas por hectárea. Hemos hecho la tarea científica y diseñamos un sistema de producción denominado Adopción Masiva de Tecnología (Amtec). Todo eso ha llevado a disminuir costos, a aumentar la productividad y a producir la tonelada de paddy seco (arroz en cáscara seco) por debajo de los US$300.



(‘Hay que fortalecer las políticas de comercio para el sector arrocero’).



Pero en muchas zonas tenemos dificultades para aplicar esta tecnología por falta de bienes públicos y de infraestructura como riego y carreteras. Muchos de los problemas del sector están fuera de la finca.



¿Qué proporción de los agricultores está usando la tecnología Amtec?



En este momento un 53%. En muchos casos no la usan el 100%, pero acoge parámetros de este sistema. Eso ha hecho que cada vez se acerque más la línea del productor tradicional con el tecnificado.



El uso del paquete tecnológico Amtec debería ser promovido hasta por la industria porque ellos se benefician recibiendo arroz de mejor calidad.



Necesitamos producir arroz a menos de US$300 la tonelada de paddy seco. Esta debe ser nuestra meta al 2024, porque en ese año los aranceles con Estados Unidos bajarán a 37%. Hoy están en 68%.



Si logramos producir arroz a US$300 dólares la tonelada estamos listos para competir con el grano estadounidense, e incluso realizar exportaciones de arroz colombiano.



¿Es cierto que en Colombia consumimos el arroz más caro del mundo?



Eso no es cierto. Si comparamos el precio al público en los supermercados vemos que en Estados Unidos vale más de US$3 el kilo (Cerca de $10.000 colombianos).



En Colombia ni siquiera llega a US$1. Nosotros hicimos un estudio comparativo de precios al público en Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, y el único que estaba un poco por debajo del de Colombia es el de Bolivia.



¿Qué mensaje tiene para los consumidores de arroz?



A los consumidores les queremos decir que vamos a producir arroz suficiente para atender la demanda, sin que se afecten los precios más allá del ritmo del costo de vida promedio del país. Pero lo que sí no es posible es pretender que los precios bajen hasta el punto de provocar la quiebra de los cultivadores.



No podemos acabar con los productores porque tendremos que volver a la situación del 2008 cuando el consumidor se comió el arroz más caro de la historia.



