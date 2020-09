‘Promigas, lista para consolidar una red robusta de gas’

Promigas se ha consolidado como el respaldo energético del país. Hábleme un poco de la relevancia de la compañía en Colombia.



Promigas cuenta con un portafolio de inversiones conformado por más de 20 compañías, dedicadas al transporte y distribución de gas natural, así como de GNL (Gas Natural Licuado) con una participación importante en SPEC LNG, la única terminal de regasificación de Colombia, ubicada en Cartagena y garantía de confiabilidad para la generación de energía eléctrica en el país.

También contamos con negocios en distribución de energía eléctrica, servicios para grandes industrias y generación de energía y financiación no bancaria a través de nuestra marca, Brilla.



SPEC LNG se ha consolidado como una infraestructura clave para el país, que en lo que va corrido del año ha recibido 13 buques con más de 570.000 metros cúbicos de GNL, y la entrega de más de 10.900 millones de pies cúbicos de gas natural a las principales térmicas del país.



Ahora bien, ¿qué rodea la actualidad de Promigas? ¿Hacia dónde avanza la compañía?



En Promigas buscamos permanentemente avanzar, innovar y ampliar horizontes. Es por eso que definimos recientemente el nuevo plan estratégico de la compañía para generar oportunidades en segmentos como GNL, energías renovables no convencionales, energía eléctrica, entre otras, y definir los horizontes de crecimiento necesarios para fortalecer nuestros negocios actuales y emprender nuevos en otras geografías.



Hemos avanzado en atender las necesidades del país y, por ello, tenemos estructurado el proyecto que en materia de infraestructura aportará la conectividad hacia el interior de Colombia y la expansión de la red de transporte que se requiere para atender la demanda.



Se trata del Gasoducto Jobo-Transmetano, que planteamos mediante el mecanismo del ‘Open Season’ definido por la CREG para la expansión del transporte de gas. Es un proceso participativo, abierto, confiable, eficiente, y oportuno para ampliar la infraestructura de transporte de gas al centro de Colombia, donde se encuentra el 62 por ciento de la demanda nacional.



¿Cómo hablarles a los colombianos del impacto real de los proyectos desarrollados por Promigas?



En los últimos años, hemos llevado a cabo importantes proyectos de ampliación de la infraestructura de gas natural para atender la demanda de la región Caribe y transportar este recurso desde los nuevos yacimientos del sur del Caribe.



La última expansión adiciona 100 MPCD al sistema de transporte hacia Cartagena y Barranquilla. Este proyecto de gran envergadura implicó la construcción del Cruce Horizontal Dirigido en el Canal del Dique de 3,4 km de longitud, bajo el lecho del canal, el cual es considerado el más largo de América Latina y octavo a nivel mundial.



Esta nueva capacidad de transporte representa un 30 por ciento de la demanda actual de la Costa. En total, la obra generó más de 4.000 empleos directos, en algunos de los territorios con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas del país.



Por su parte, la regasificadora de Cartagena, SPEC LNG, es vital para Colombia, pues respalda cerca del 60 por ciento de la capacidad de generación térmica a gas nacional (alrededor de 2.000 MW de energía), con la flexibilidad necesaria para responder eficazmente, al consumo variable y poco predecible de la generación térmica. En estos momentos, estamos evaluando una ampliación de la capacidad de la regasificadora con el fin de aumentar su respaldo.



¿Qué requiere el sector gas natural para consolidar su expansión?



Promigas está lista para consolidar la red robusta en el transporte y la distribución de gas en el país. Si logramos materializar las 30 Teras de gas ‘offshore’, además de las 24 teras de gas producto de los yacimientos no convencionales ubicados en Córdoba y Cesar, sumarían 54 Teras de gas, lo que es algo muy positivo.



Es crucial, entonces, darnos la oportunidad como país de hacer las pruebas piloto requeridas para la explotación de estos yacimientos no convencionales, preservando el medioambiente y la salud de los colombianos.



Ahora bien, ¿cuál es la importancia de las energías renovables no convencionales dentro de la hoja de ruta de Promigas?



Para nadie es un secreto que las matrices energéticas mundiales, tanto en energía eléctrica como en energía térmica, se mueven hacia una mayor participación de fuentes renovables. Nuestro país no es ajeno a esa tendencia, aunque a menor velocidad, porque la base hidroeléctrica instalada hace que nuestra electricidad sea en gran parte renovable.



En Promigas vemos dos grandes oportunidades al aumentarse la participación de Fuentes no convencionales de Energía (FNCE) en el país. Primero, los grandes proyectos de generación solar fotovoltaica y eólica aumentan la variabilidad de oferta al Sistema de Interconexión Nacional (SIN), y la generación termoeléctrica con gas natural ofrece un excelente grado de complementariedad a estas fuentes de energía.



Segundo, creemos en el potencial de mercado de generación distribuida fotovoltaica a pequeña escala, y a través de nuestras distribuidoras vamos a aumentar nuestra participación en este segmento.



¿Qué proyectos de energías renovables está desarrollando Promigas hoy por hoy?



A través de nuestras distribuidoras estamos desarrollando proyectos en energía solar fotovoltaica que alcanzan 11,2 MWp, con empresas tan importantes, como Olímpica, Colombina y Aguas de Cartagena, entre otras. Adicionalmente, y ratificando el ADN innovador de nuestra compañía, en pocos meses empezaremos un estudio de fondo sobre el potencial de sistemas termosolares en Colombia.



Nuestro Centro de Investigación e Innovación en Energía y Gas obtuvo para la empresa una subvención de casi USD $650.000 del Departamento de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos para este estudio y pronto estaremos anunciando el aliado con quien desarrollaremos esta iniciativa.