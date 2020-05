Proponen aplazar el pago de la prima de junio para diciembre

Una polémica propuesta lanzó Alberto Echavarría, vicepresidente de asuntos jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), al señalar que para amortiguar los golpes económicos que ha dejado el coronavirus el pago la prima de junio sea pagada en diciembre.



“Todas estas medidas apuntan a conservar los empleos. Aplazar, entonces, el pago de la prima de servicios por 180 días, es una de ellas”, dijo Echavarría, durante un Foro Económico Virtual liderado por el Congreso de la República.



“No es que se quiten derechos de los trabajadores, pero pueden aceptar que se aplacen los pagos para permitir que los flujos de caja de las empresas se extiendan en el tiempo y permitan preservar trabajos”, explicó.



Echavarría aclaró que con esta propuesta no se busca afectar los derechos de los empleados, pero que, para superar “la situación crítica que vive el país, todos debemos aportar: Gobierno, empresarios, trabajadores”.



Por ley, cada seis meses, las empresas deben pagarles a sus trabajadores una prima de servicio.



La propuesta del funcionario de la Andi va en la misma línea de lo comentado por el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en una columna de opinión publicada en El Tiempo, el 3 de mayo pasado.



Según el también ex senador, para proteger los empleos habría que posponer primas y reducir sueldos, entre otras propuestas.



¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?



Tras la propuesta, el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera señaló que el Gobierno no emitirá ningún decreto para que las empresas den por hecho que pueden aplazar el pago de la prima legal de junio próximo, pues este es un derecho adquirido de los trabajadores.



Para el ministro Cabrera, hay empresas que cuentan con la capacidad para hacer este pago. Sin embargo para aquellas que no puedan hacerlo, debe haber un consenso entre el empleado y el empleador.