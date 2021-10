Proponen retirar el uso del tapabocas en espacios abiertos en Colombia

En medio de la reactivación económica que vive el país, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) recomendó ampliar la flexibilización de las medidas restrictivas decretadas en el marco de la pandemia.



Con ese propósito, lanzó la propuesta de ampliar los aforos y contemplar el retiro del uso obligatorio del tapabocas al aire libre.



"Continuamos confirmando que las tendencias de movilidad muestran una fuerte correlación con las dinámicas del mercado laboral. A la vez, notamos que no hay una correlación negativa entre el retorno a los niveles de movilidad precuarentenas y brote epidémico alguno sino todo lo contrario pues los indicadores epidemiológicos se han mantenido en descenso y estabilidad. Lo anterior debería llevar a reevaluar la costo/efectividad que las restricciones a la movilidad representan”, aseguró a través de un comentario económico.



Anif explicó que Colombia completa ya 3 meses en tendencia descendente-estable de casos de covid-19 y que ese descenso ha ocurrido cuando los indicadores de movilidad retoman el nivel previo a la cuarentena.



"Esto refutaría las estrategias de mitigación que, sin evidencia sólida, se han sostenido sobre la premisa de que, a mayor permanencia en casa, menos contagios pues no hay correlación notable", expresa el centro de estudios económicos.



Por otra parte, y tras la publicación de los últimos datos de mercado laboral ofrecidos por Dane, la correlación que sí se hace notoria es la de la movilidad en lugares de trabajo, comercios y espacios recreativos con la dinámica de ocupación y desocupación laboral.



"Proyectamos que la oscilación en la tendencia de desocupación, que ocurrió entre los meses de abril y junio posiblemente producto del paro nacional, se definirá a la baja en coherencia con las dinámicas de movilidad. Estas proyecciones se verían cumplidas de no decretarse nuevas medidas restrictivas a la movilidad", afirmó Anif.



Anif también destacó el avance de la vacunación y afirmó que es altamente probable que, para finales de diciembre, el 70 por ciento de la población mayor de 12 años ya cuenta con los esquemas completos.



En ese sentido, recordó que el Ministerio de Salud expresó que octubre debía ser fundamental para lograr la meta y que el objetivo es subir el promedio a más de 300.000 dosis diarias para cumplir las metas.



Para alcanzar tal logro, ministerio expresó que iniciará con la estrategia de acompañar a 18 territorios para mejorar velocidad de vacunación. Estos son: Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Santa Marta, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre y Buenaventura.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS | EL TIEMPO