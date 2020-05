Propuestas antivirales

Las autoridades económicas en Colombia han hecho una labor admirable desde que estalló la crisis sanitaria, pues en muy corto tiempo han diseñado y puesto en marcha un sinnúmero de medidas, en su gran mayoría adecuadas, para mitigar sus efectos negativos sobre la actividad económica.



Sin embargo, en mi opinión, se requerirán varias medidas adicionales y más agresivas, como lo refleja el hecho de que hasta hace poco se esperaba que el crecimiento económico se redujera a un rango de 0% a -2,5% en 2020, mientras que en los últimos días el pronóstico del Gobierno se revisó a -5,5%, lo que sería el peor desempeño del PIB en al menos 130 años.



Por esta razón, a continuación expongo algunas propuestas que involucran al Banco de la República y que podrían ser útiles para combatir esta crisis económica.



Primero, ante mi expectativa de que el mayor gasto que inicialmente anunció el Gobierno sería insuficiente, recientemente propuse una fuente alternativa de financiamiento. En efecto, el Gobierno ha conseguido 25 billones de pesos para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que se creó para atender la crisis asociada a la pandemia del coronavirus. Este monto partía de la premisa de que la economía podría caer este año entre 1% y 2%.



Sin embargo, ante la nueva expectativa de una contracción económica mucho más profunda, el Comité de la Regla Fiscal autorizó esta semana una ampliación significativa del déficit fiscal permitido en 2020 con respecto a la meta previa, pasando de 2,2% a 6,1% del PIB. Esto equivale a 40 billones de pesos de mayor déficit fiscal (aunque no descartaría que se necesiten aún más recursos), superando los 25 billones de mayor financiamiento que ya ha había anunciado el Gobierno, según mencioné previamente. El Gobierno está buscando más recursos de financiamiento con la banca multilateral y potencialmente podría acudir a nuevas emisiones de deuda en los mercados externos gracias a la abundante liquidez que han inyectado los principales bancos centrales. Esto último ha abierto ventanas de oportunidad que algunos países en la región han podido aprovechar recientemente (Perú, Panamá, Paraguay y México, entre otros).



Sin embargo, de no poder concretar estas fuentes de financiamiento, una de mis propuestas sería coordinar una operación en la que el Banco de la República compraría títulos de deuda pública al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y este le prestaría al Gobierno los recursos derivados de esa transacción. Ese préstamo se podría hacer en condiciones similares a las que se decretaron cuando se creó el Fome. Este mecanismo implicaría emisión monetaria, pero esto es algo que el Banco de la República ya viene haciendo, pues hasta ahora ha comprado 4 billones de pesos en títulos de deuda pública, además de otros 10 billones en títulos de deuda privada.



Segundo, a pesar de que el Banco de la República ha tomado varias medidas encaminadas a proveer amplia liquidez al sistema financiero, persiste la preocupación de que efectivamente se traduzcan en mayor disponibilidad de recursos al sector real a través de créditos bancarios para atender sus urgentes necesidades de caja en el corto plazo.



Una alternativa que he propuesto es que el Banco de la República realice nuevas operaciones de liquidez con el sistema financiero a través de una líneas de mayor plazo (podrían ser operaciones de reporto, o repos, a 180 o 360 días e incluso más tiempo, superando los de las operaciones actualmente autorizadas, que oscilan entre 1 y 90 días), atadas al monto de créditos que éste otorgue al sector real, e incluso se podría hacer especial énfasis en créditos a Pymes.



Algunos de los principales bancos centrales en el mundo y en países emergentes han puesto en marcha medidas similares, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de la Reserva de Australia, el Banco de la Reserva de India y el Banco Central de Chile, entre otros.



Una tercera medida que podría contribuir a liberar más recursos de las entidades financieras para el otorgamiento de crédito a las Pymes, es una que ha documentado el FMI y que ya está funcionando en algunos países asiáticos y en Estados Unidos.



La propuesta consiste en crear un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés), o patrimonio autónomo, que le compraría a los bancos una parte de su cartera de créditos existentes con Pymes, los cuales se titularizarían para que los compren el Banco de la República y distintos inversionistas institucionales. El SPV se crearía con capital que aportaría el Gobierno para que absorba posibles pérdidas de los créditos adquiridos. En la medida que el SPV le compre estos créditos a los bancos, se liberarían recursos disponibles para otorgar más préstamos a las Pymes.



Finalmente, vale la pena que el Gobierno evalúe otro par de ideas interesantes, pero que no involucran directamente al Banco de la República. Una de ellas es la condonación parcial de créditos bancarios a empresas, especialmente Pymes, pero sujeta a que no reduzcan sus nóminas. Esta medida reduciría aún más la carga financiera de las empresas, protegería el empleo y no tendría un impacto fiscal inmediato.



La segunda consiste en aumentar el porcentaje de las garantías estatales a ciertos créditos bancarios para pequeñas empresas a niveles de 100%, similar a lo que anunció el Reino Unido hace unos días. Esta medida destrabaría casi del todo los desembolso de nuevos créditos a las pequeñas empresas.

Andrés Pardo Amézquita

Exviceministro de Hacienda y exasesor económico en jefe de Presidencia.

Twitter: @andrespardoa