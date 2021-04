'Protección de vacunas contra el virus puede disminuir con los meses'

Después de más de un año de permanecer refugiada en casa, la gente está ansiosa por volver a viajar al extranjero, especialmente aquellos que han recibido créditos de viajes cancelados en 2020.



(Lea: Gobierno anuncia medidas para enfrentar el tercer pico del Covid)



A las aerolíneas les encantaría volver a abrir las fronteras. Si bien la industria respalda los requerimientos de uso de tapabocas, de distanciamiento físico y otras medidas de bioseguridad, confía en que las vacunas suavizarán las pruebas internacionales y los requisitos de cuarentena, que son los aspectos más engorrosos.



(Lea: Bogotá pasa de alerta amarilla a naranja por aumento de contagios)

En Estados Unidos, la industria de las aerolíneas ha pedido a la Administración Biden que actualice la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) para eximir a viajeros internacionales vacunados de los requisitos actuales de pruebas covid.



En Europa, Michael O'Leary, director ejecutivo de Ryanair Holdings Plc, argumenta que la prueba de fuego para mantener las restricciones de viaje debería ser las hospitalizaciones y las muertes.



"Una vez que se haya eliminado ese riesgo con las vacunas, francamente creo que la gente se va a rebelar. No van a estar dispuestos a permanecer encerrados", dijo O'Leary en una entrevista con Bloomberg TV el mes pasado.



"El covid seguirá con nosotros, pero creo que se convertirá en algo mucho más similar a la gripe o el resfriado anual, gracias al éxito de las vacunas". ¿Tiene O'Leary razón? ¿Serán las vacunas el punto de inflexión que las aerolíneas esperan que sean?



Brooke Sutherland, columnista industrial de Bloomberg Opinion, habla con Sam Fazeli, analista de la industria farmacéutica para Bloomberg Intelligence.



Su conversación ha sido editada y condensada.



Brooke Sutherland: Si se vacuna a un cierto porcentaje de la población local, particularmente a los adultos mayores y los mas vulnerables, ¿es seguro reabrir las fronteras?



Sam Fazeli: El objetivo de la vacunación es que el mundo pueda volver a ser lo más normal posible. Pero hay demasiadas incógnitas para apresurar esto. O'Leary tiene razón en que no deberíamos centrarnos en el recuento de casos como un barómetro del éxito.



Las vacunas no son 100% efectivas contra las infecciones. No debería importarnos tanto si esto se convierte en otro coronavirus que las personas contraen como parte de sus vidas normales, siempre que las vacunas mantengan bajo control cualquier manifestación grave de la enfermedad.



Pero necesitamos hacerlo lentamente para asegurarnos de que no estamos caminando dormidos hacia un nuevo desastre. Es demasiado pronto para declarar una victoria basada en hospitalizaciones o muertes.



Recuerden, solo identificamos el virus hace poco más de un año. Hay muchas cosas que aún no sabemos sobre este virus y como interactúa con nuestro sistema inmunológico.



Como ejemplo, pocas personas pensaron que las variantes se desarrollarían tan rápido como ha sucedido. El virus ya ha evolucionado hasta un punto en el que se ha vuelto más transmisible y potencialmente más mortal, así como posiblemente capaz de evadir parte de la inmunidad que brindan las vacunas.



Queremos que las tasas de contagio bajen antes de abrir la posibilidad de viajar para no dar al virus la oportunidad de que sea aún más difícil de manejar.



BS: Datos de un estudio de los CDC la semana pasada mostraron que dos dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer Inc.-BioNTech SE y Moderna Inc. proporcionan hasta un 90% de protección contra la infección y, por lo tanto, pueden ayudar a reducir la propagación de la enfermedad. ¿Datos como este cambian el panorama para los viajes?



SF: Esta es una excelente noticia y sí, lo cambiaría. Es lo que todos queremos. Hemos visto lecturas similares en Israel y el Reino Unido, con una eficacia real para la vacuna de AstraZeneca similar a la de Pfizer-BioNTech.



Pero recordemos que todas las mediciones se están realizando muy poco después de la segunda dosis de las vacunas, cuando la respuesta inmune esta al máximo.



A medida que pasan los meses, la protección que ofrecen las vacunas contra el virus y su propagación puede disminuir, incluso si aún es menos probable que usted contraiga la enfermedad.



Simplemente no sabemos que tan rápido sucedería esto y si las variantes tendrán un impacto en esa disminución de la inmunidad. Un articulo publicado recientemente en The Lancet mostró que la eficacia de la vacuna AstraZeneca contra infecciones sintomáticas de la variante B.1.1.7 identificada por primera vez en el Reino Unido disminuyo a 70,4%, en comparación con 81,5% para las cepas más antiguas. La vacuna Novavax tuvo una caída similar.



Así que debemos estar muy atentos por ahora, hasta que sepamos más.



BS: La UE y ciertas entidades estadounidenses están trabajando en el desarrollo de certificados de viaje digitales que comprueben el estado de vacunación o resultados de pruebas a los funcionarios de inmigración. ¿Qué se debe incluir en estos "pasaportes" sanitarios a fin de que sean efectivos para contener la propagación del covid?



SF: Este es un tema muy complejo, aunque creo que estos certificados van a llegar de una forma u otra. El problema es que si la documentación se basa en el estado de la vacunación, ¿sabemos cuánto tiempo duran y protegen las vacunas? ¿Es una vacuna mejor que otra? ¿Qué sucede si alguien quiere viajar a un país que aún no ha alcanzado un estado de vacunación lo suficientemente alto o tiene un aumento activo en los casos?



Basar los certificados en la inmunidad general, ya sea por una vacuna o porque alguien ya ha tenido la enfermedad, puede ser un poco más fácil. Eso permitiría una lectura de cuán protegida está una persona sin tener que preocuparse por la vacuna que recibió o hace cuánto la recibió.



Pero aún debemos demostrar que los niveles de anticuerpos en la sangre son una buena señal de protección y determinar cuál debería ser el punto de referencia para la inmunidad.



Y luego esta el riesgo de fraude. Creo que los certificados de vacuna deben pensarse en detalle para que sean efectivos e infalibles.



BS: ¿Cómo pueden equilibrarse las preocupaciones sobre las variantes con el agotamiento del encierro? ¿Existe el riesgo, como sugirió O'Leary, de Ryanair, de que la gente, o incluso los Gobiernos, comiencen a rebelarse? Grecia ha expresado abiertamente querer reabrir el turismo.



SF: Creo que las personas harán fila para vacunarse a medida que sus familiares y amigos se vacunen y sus preocupaciones e inhibiciones se erosionen. Y si estar vacunado significa no solo poder viajar, sino asistir a eventos culturales y deportivos locales, entonces cada vez mas personas se motivaran a vacunarse.



Solo tenemos que asegurarnos de que el mensaje sea claro sobre el riesgo y las recompensas de las vacunas.



Debemos esforzarnos para no sobrevender los beneficios de las vacunas.



No debería sorprender a nadie si escuchan que personas que han sido vacunadas luego dieron positivo al virus, una variante y demás.



Las vacunas proporcionan un alto grado de protección contra la enfermedad sintomática, pero no el 100%, como evidenciamos en los ensayos clínicos.



A medida que pasa el tiempo y la inmunidad disminuye, es probable que veamos más infecciones, pero esperamos que muy pocas resulten en enfermedades graves. La clave es mantener un ojo en el premio final: una reducción masiva de enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes y la prueba de que tenemos las variantes bajo control.



No creo que logremos eso en los próximos meses. Pero una vez que lleguemos a dicho punto, para responder al comentario de O'Leary, finalmente deberíamos estar libres de cuarentenas.



BS: ¿Cuándo cree que alguien del Reino Unido podría razonablemente visitar Europa sin ser sometido a cuarentena? ¿Qué pasa con un viajero que viene de Estados Unidos?



SF: Creo que el verano es demasiado temprano para viajar sin restricciones, dadas todas las incertidumbres que he enumerado anteriormente. Puede haber excepciones para quienes están completamente vacunados y tienen una buena razón para viajar, lo que podría incluir bodas, funerales o visitas con familiares cercanos. También quiero descubrir cuantos parientes cercanos tengo que no conocía antes, ya que vivo en el soleado sudoeste de Francia





Bloomberg