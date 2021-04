Protestas en Colombia: inician movilizaciones en las ciudades

Desde las primeras horas de este miércoles 28 de abril, en las principales capitales del país se empiezan a dar las concentraciones de manifestantes para el paro nacional convocado en contra de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional.



Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, son algunas de las ciudades que en la mañana de este miércoles ya registran concentración de manifestantes.



LAS MARCHAS EN MEDELLÍN



Una de las concentraciones en Medellín se inició a las 6: 00 de la mañana, se trata de una caravana desde el Sena del barrio Pedregal (norte de la ciudad) hacia el Parque de los Deseos, lugar de concentración y donde parte la marcha en dirección al parque de El Poblado.



"Duque ya empezó con ese decreto 1174 y en materia de reforma tributaria, la más regresiva de todas, con la aspiración del Gobierno de favorecer como siempre a las grandes empresas y el capital financiero y cargas de la clases medias hacia abajo la responsabilidad de los rigores de la pandemia, después de una crisis que traíamos desde antes", explicó Jaime Montoya- Presidente de la CUT -Antioquia.



De otro lado, habrá una movilización estudiantil en la que diferentes IES de la ciudad convocaron a una concentración y posterior movilización hasta Punto Cero (sector de Robledo), para encontrarse con la movilización general. Esta tendrá como punto de encuentro el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), a las 7 de la mañana.



También, como en otros lugares del país, convocaron a un cacerolazo en casa, a las 7 de la mañana, por lo que los participantes subirán imágenes con el numeral #ParoNacional y #AntioquiaDespierta.



Los protestantes comienzan a reunirse en el Parque de las Luces, que es uno de los principales sitios de concentración.



BARRANQUILLA



Mientras tanto, los colectivos organizadores del paro nacional en Barranquilla, programado para este miércoles 28 de abril, no dan su brazo a torcer y continúan preparando los pormenores de la manifestación.



La idea sigue su curso y, al parecer, con más firmeza, pese al pedido de las autoridades nacionales, especialmente del Minsalud, de aplazar las concentraciones planeadas ante la permanencia del tercer pico del covid-19 y el riesgo de nuevos contagios.



En la capital del Atlántico, hay dos bloques de organizadores: los del comando departamental, en el que están los sindicatos de trabajadores y docentes; y lo que se lidera desde el sector juvenil, teniendo como idea articularse en la Plaza de la Paz.



Uno de los sectores que se ha unido a las intenciones de la manifestación es la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba), cuyo presidente José Ignacio Jiménez aseguró que van a tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad “como responsables de la vida”.



CALI LE MADRUGÓ A LA JORNADA



Ante los desmanes registrados durante la mañana de este miércoles en medio de las manifestaciones en contra de la reforma tributaria en Cali, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, señaló que adelantará el toque de queda, inicialmente puesto a las 8 de la noche, para la 1 p.m.





Desde la madrugada, los manifestantes en Cali realizaron varios plantones contemplados durante los últimos días.



Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, apuntó que este martes se instalará el Puesto de Mando Unificado desde donde se monitoreará la jornada de protestas.



Usuarios a través de redes sociales reportaron la caída de Sebastián de Belalcázar, al oeste de la capital vallecaucana, como parte de las manifestaciones de los ciudadanos.



Hacia las 6:15 de la madrugada circularon fotos y videos en los que se aprecia cuando la estatua se tambalea de su pedestal, en el cual está grabado el escudo de armas de Santiago de Cali.



El sitio es conocido como Mirador de Sebastián de Belalcázar. El secretario de Seguridad del Distrito dijo que se conoció ese acto y se envió personal de la Secretaría de Infraestructura al lugar.



En la acción habrían participado integrantes de comunidades indígenas, según las imágenes. Policías intentan evitar el acto, pero no pueden ante la cantidad de personas que usan sogas para el derribamiento.



Desde las 4:00 de la madrugada se presenta una concentración en ambos sentidos de la autopista a Yumbo. A la misma hora llegaba la protesta a la carretera que lleva al norte del Cauca.



Los dos puntos son de alto movimiento por la localización de zonas industriales. No pocos viajeros en vehículos de servicio público buscaban alternativas para seguir sus caminos entre esas ciudades en la salida a la carretera Panamericana y en límites de Valle y Cauca.



Mientras tanto, se iniciaba la llegada de manifestantes en otros cuatro puntos de la capital vallecaucana: Hospital Universitario del Valle, Paso del Comercio en la salida a Palmira, Portada al Mar, en la ruta a Buenaventura; Cascada Loma de la Cruz, en la calle Quinta; Puerto Rellena; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Los líderes de la jornada de paro nacional declinaron la propuesta del alcalde Jorge Iván Ospina de posponer las protestas con el fin de preservar la vida por el panorama del covid-19 en la ciudad.



Hacia las 8:30 a. m. en cuatro sitios de Cali se presenta derribamiento de fotomultas. Además, un bus del MIO fue objeto de vandalismo en la autopista Sur, sector de Confandi El Prado.



Algunas personas, además, aprovechan para cometer hurtos en locales comerciales de la avenida Simón Bolívar.



En la Terminal de Transportes fue suspendido el despacho de buses a todos los servicios intermunicipales, dijo Ivanov Russi, gente de esa entidad.



JORNADA DE PARO EN CARTAGENA



En Cartagena, sindicatos y organizaciones sociales se movilizan masivamente como protesta contra la reforma tributaria y la crisis económica y social del país.



La primera marcha ya se inició en la zona industrial del Mamonal. Llegará hasta el CAI de Ceballos y luego se interna en la Transversal 54 hasta el sector de Manga. Luego los manifestantes ingresarán al barrio Getsemaní por la Calle Larga para culminar en el Centro Histórico de la Ciudad Heroica.



El gremio de los taxistas se moviliza en Turbaco y desde allí se movilizarán hasta el Centro Histórico de la capital de Bolívar.



MOVIDA EN BUCARAMANGA



En Bucaramanga aún no inician las concentraciones. Según informaron los organizadores, se tienen programadas para las 9 de la mañana, cuando se realizará una caravana en vehículos desde el sector de Provenza y posteriormente una concentración en la Puerta del Sol. Metrolínea informó que hasta el momento está operando con total normalidad en todas sus rutas.



EN EL EJE CAFETERO



Las centrales de trabajadores de Manizales y Caldas tienen lista la convocatoria ciudadana para las protestas de este 28 de abril.



Manizales tendrá tres lugares de concentración: el arco de la Universidad Nacional, frente al Estadio Palogrande a las 9:00 de la mañana; en el Parque de la Mujer a las 10 y a las afueras del Palacio de Justicia a las 5:00 de la tarde.



En la mañana, los manifestantes caminarán por la avenida Santander hasta la Plaza de Bolívar donde harán un plantón.



“Desde el Comité de Unidad se programó un equipo de logística que va a estar encargado de todos los protocolos de bioseguridad, se recogieron alrededor de dos mil tapabocas quirúrgicos, de manera que todos podamos tener doble protección”; aseguró José López de la Confederación de Trabajadores de Colombia en Caldas.



En Villamaría, el municipio más cercano a la capital, la jornada iniciará a las 2 de la tarde en el parque central.



A su vez, centrales obreras y ciudadanía de Risaralda dieron comienzo a la jornada desde las 5:30 a. m. desde distintos puntos.



Se ha citado a la comunidad en puntos como el parque Guadalupe Zapata de Cuba, en el CAM de Dosquebradas y en el parque de Álamos.



De otra parte, moteros de la zona tienen previsto para las 7:30 a. m. un plan tortuga desde el parque Olaya Herrera y por las principales vías del área metropolitana. De igual manera, los docentes del departamento lo harán a la misma hora desde el CAM de Dosquebradas. La barra del equipo de la ciudad, el Lobo sur, también confirmó su presencia en las manifestaciones, citó a sus integrantes a las 11:30 de la mañana en el parque de Las Banderas.



Las marchas tendrán como destino la Plaza de Bolívar, donde esperan reunirse con otros grupos sindicales que empezarán a caminar desde la calle 35 con carrera quinta.



Para la tarde también se tienen previstas algunas actividades. A partir de las 2:00 de la tarde se tiene programada una gran concentración en la Plaza de Bolívar de Pereira con actividades culturales y pedagógicas. Los líderes de los movimientos han manifestado que el único requisito para asistir es conservar los protocolos de bioseguridad.



Entre tanto, en municipios como La Virginia y en Santa Rosa de Cabal convocaron a la comunidad en sus parques principales.



Nación