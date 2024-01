La economía, en ‘el punto más oscuro de la noche’: las preocupaciones de BTG Pactual

Con la atención puesta en los balances de cierre del 2023 que están por conocerse y en medio de las proyecciones y planes para el 2024, el mundo económico se alista para una nueva ronda en la que frenar la desaceleración y generar un proceso de reactivación sólido, serán prioridad.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Portafolio entrevistó a Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, quien señaló que si bien el país está en el momento más oscuro de la noche, también está cerca de dar vuelta a la mala racha y empezar a crecer, aunque advierte que se debe procurar por tomar decisiones acertadas.

¿Cómo arranca el país este 2024?

El 2024 es un año en donde, primero, vamos a comenzar a consolidar esa convergencia de las inflaciones y segundo, vamos a comenzar a ver a los bancos centrales, incluidos los del mundo desarrollado, también a bajar ya sus tipos de interés. Aunque, de pronto, no necesariamente tan afanados como el mercado quiere.

¿En qué punto está Colombia?

Creo que está en un escenario en el que la inflación está cayendo, pero todavía alta, y ante eso esperamos que continúe con esa tendencia a la baja, lo cual le va a permitir al Banco de la República acelerar el ritmo de disminuciones de sus tasas de interés, cosa que comenzó ya en diciembre con reducciones.

(Lea: Las cinco tareas para reactivar la economía colombiana, según Amcham).​

¿Podría pensarse en un año de tasas a la baja?

Creemos que van a darse muy por los lados de 25 puntos básicos estos primeros meses del 2024, para ya acelerar ese ritmo en la medida que se lo permita la inflación y que se lo permita un contexto externo más favorable. Con eso quiero decir que las tasas afuera efectivamente comiencen a bajar y entonces tenemos ese reto de recuperar crecimiento económico.

Munir Jalil, economista jefe de BTG. Juan Felipe Rubio

¿Se mantendrá el bajo crecimiento?

Lo primero que hay que decir es que el crecimiento de la economía colombiana en 2023 va a ser muy pobre. Nosotros, en particular, estamos esperando 0,7%, pero podría estar entre el 0,7% y el 1%. O sea, es un crecimiento bastante débil.

(Vea: Petro sugiere a empresarios traer maquinaria para aumentar la productividad en el país).

Muchos hablan de que en 2024 el crecimiento sería muy estable, estaría básicamente por los mismos lados, pero nosotros somos un poco más optimistas. Creemos que hacia el segundo semestre del año vamos a poder ver una aceleración en el crecimiento económico de tal manera que la economía podría terminar creciendo en 2024 el 1,7%, que no es bueno, pero definitivamente sí es mejor.

¿La mala racha dejó algo bueno?

Una de las cosas que sí fue positivo de ver esa desaceleración tan fuerte en la economía colombiana es que se arregló nuestro déficit de cuenta corriente, nuestro déficit de cuentas externas, ese equilibrio entre los dólares que entran y los dólares que salen de la economía colombiana, que siempre hemos estado en déficit, siempre estamos debiendo.

(Además: ¿Colombia, con alarmas de una recesión? Cifras para entender el panorama económico).

Este año deberíamos consolidar lo que ha sido una corrección muy fuerte y muy buena de ese déficit de cuenta corriente, entonces deberíamos mantener un déficit de cuenta corriente sostenible, eso es bueno, eso es positivo para la economía colombiana, y en términos generales el otro gran reto va a estar en lo fiscal, porque el Gobierno va a tener que, sin lugar a dudas, ajustarse a los ingresos tributarios que se van a caer.

¿En qué momento de la tormenta está el país?

Nos falta todavía. Para que llegue la mañana, nos falta pasar por la parte más oscura de la noche y estamos justamente en ese momento. Entonces sí hay que tener un poquito de paciencia y necesitamos estar muy pendientes de que se tomen buenas decisiones en materia de gasto por parte del Gobierno sobre todo.

¿Cómo parar la desaceleración?

Para eso va a ser vital que los planes de gasto del Gobierno, los planes de inversión, se puedan concretar y se pueda empezar a ver específicamente otra vez en ese segundo semestre un mejor movimiento de la economía. Es importante utilizar estos momentos también para una buena planeación de lo que es el gasto por parte del Gobierno y que se utilicen estos primeros meses para focalizar en dónde quiere asignar esas prioridades, en dónde quiere dar esos gastos.

¿Hay que empezar de cero?



No. Hay cosas que ya están, no hay que inventarse nada, uno no tiene a veces que inventarse el agua tibia. Hay ciertos sectores como la construcción, no solamente la de vivienda, la de infraestructura.

(También: ‘Más gerencia, menos politiquería’: habla hombre clave para recuperar los Panamericanos).

Sabemos que ese es un sector que es vital, que no se va a recuperar de la noche a la mañana, pero que será determinante para reactivar la economía. Sería buenísimo entre más se puedan focalizar esos recursos en ello y apuntar a proyectos específicos.

Un panorama que reclama señales de tranquilidad a los mercados

Este analista considera que el segundo semestre del 2024 será mucho mejor de lo que se espera por parte de los expertos y que el país vivirá un repunte más fuerte de lo previsto. Sin embargo, advierte que será necesario frenar la incertidumbre y dar señales de calma a los mercados, con el fin de impulsar la reactivación y atraer nuevos capitales en el corto y mediano plazo, principalmente desde el exterior.

“El gobierno viene diciendo desde hace rato que hay una cantidad de proyectos de infraestructura claves que inyectarán dineros de infraestructura gastados en vías terciarias, en vías secundarias, darle un poquito más de fuerza a ese sector industrial”, dijo Munir Jalil, de BTG Pactual.

Para lograr esto, agregó que hay que hacer alianzas con el sector privado y trabajar de la mano en busca de llevar proyectos que protejan el empleo formal y se conviertan en un eje de desarrollo para frenar la desaceleración de la economía los próximos meses.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

PORTAFOLIO