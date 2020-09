Proyectan que inflación seguiría en descenso

Este sábado al medio día el Dane publicará los datos del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de agosto, que se espera que sigan por el 0%, debido al impacto que ha tenido la pandemia por coronavirus en la demanda de productos.



(Los ajustes en la medición de la inflación en Colombia).

Cabe recordar que en el IPC de julio la variación mensual fue de 0% y la anual iba en 1,97%, frente un 0,22% y un 3,79%, respectivamente, del mismo periodo de 2019.



En cuanto a la inflación por sectores, el Dane dijo en su momento que salud, restaurantes y hoteles; transporte; bienes y servicios diverso; alojamiento, agua, electricidad y gas; bebidas alcohólicas y tabaco, y recreación y cultura mostraron variaciones que no superaron el 0,56%.



(Inflación de 0,0% no se veía desde hace 15 años).



Teniendo en cuenta que el país todavía seguía en aislamiento preventivo obligatorio, analistas creen que no habrá unos mayores cambios con respecto a los datos reportados en julio.



Para Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de economía de la Universidad del Rosario, “hemos observado unos niveles muy bajos en la variación de precios, que van a continuar en el dato que saldrá. Esto muestra un choque de demanda muy fuerte, incluso mayor que la oferta”.



Para Sepúlveda, los cambios en la oferta y la demanda no tienen que ver con que haya una escasez, sino por una acumulación de inventarios. Por eso y ante la nueva etapa de reaperturas, cree que eso se podrá ver reflejado en un alza en el indicador en los próximos meses.