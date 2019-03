¿En qué va proyecto de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo?

Pasó su segundo debate el proyecto de ley de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco que modifica la ley de Habeas Data y garantiza una amnistía por una única vez a los deudores que se pongan al día en los seis primeros meses de vigencia de la ley.



Esta ley de Borrón y cuenta nueva contempla beneficios como el fin al reporte por pequeñas deudas.



(Consejos para evitar ser reportado en las centrales de riesgo).

Si el reporte negativo es menor al 20% del salario mínimo (menos de $156.000), se eliminará tan pronto se pague la deuda.



(¿Consultar un crédito en varios bancos afecta el 'score' crediticio?).



Así mismo, el tiempo del reporte en las Centrales de Riesgo corresponderá al mismo tiempo de la mora o máximo 2 años, no como ocurre hoy en día que es el doble del tiempo de la mora y máximo 4 años.



Por su parte, la calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora, su calificación disminuye y aunque pague, esta calificación no sube.



(Vea cómo salir de las 'listas negras' en las centrales de riesgo).



Si después de 5 años de haber entrado en mora no se han iniciado acciones de cobro judicial, el reporte negativo caducará.



Así mismo, se eliminará el reporte a quienes sean víctimas de suplantación personal.



Los ciudadanos podrán consultar de forma gratuita su información financiera y crediticia en cualquier momento, sin que esto afecte su calificación.