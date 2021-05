Proyecto de reforma a la salud fue archivado en el Congreso

El polémico proyecto de reforma a la salud se cayó en el Congreso, luego de que las comisiones séptimas de Senado y Cámara votaran a favor archivar iniciativa.



Ambas células legislativas estaban citadas para este miércoles en la mañana para discutir y votar la iniciativa y una propuesta de archivo que firmó el senador por el partido de ‘la U’ José Ritter López, presidente de la Comisión Séptima de Senado.



Fueron 11 votos a favor y 2 en contra en Senado y 16 votos a favor y 3 votos en contra en Cámara de Representantes.



La iniciativa de Cambio Radical y apoyada por el ministro de salud, Fernando Ruiz, no contaba con el apoyo de las mayorías políticas para prosperar y proponía cambios en el sistema de salud que eran vistos como inoportunos.





El proyecto se había transformado en uno de los focos del paro nacional, que ya suma 22 días, tras la caída la reforma tributaria. La idea era regular la gestión integral del riesgo en salud, la necesidad de introducir la medicina preventiva en el sistema, la territorialización, la forma como se prestan los servicios y el efecto de la pandemia del coronavirus.



De acuerdo con el ministro de salud, Fernando Ruiz, si bien el sistema ha demostrado ser bastante bueno, dada la capacidad de respuesta que ha tenido para la pandemia, hay una necesidad de hacer ajustes para mejorar el acceso. “La salud tiene que adecuarse a las nuevas condiciones y tras 10 años desde el último ajuste al sistema de salud, el Gobierno Nacional encuentra que es necesario llevar la salud de los colombianos hacia la equidad”, explicó el ministro.



Por su parte las asociaciones médicas argumentaban que la propuesta no era necesaria pues “parece ser la reglamentación y el desarrollo de la Ley Estatutaria del 2015 pero se plantea un bloqueo de la atención primaria a la salud, lo que conlleva a que el acceso a los servicios médicos sea más difícil”, advirtió la Federación Médica Colombiana.



Además el proyecto le daría más poder a las EPS al convertirlas en aseguradoras para que estuvieran por encima de los entes territoriales lo que en la opinión del gremio hospitalario podría ahogar a los hospitales públicos.



“Las EPS tienen que cambiar su forma de operar, deben ser unos administradores del esquema de aseguramiento, pero el país necesita una reforma sobre lo que ya está construido, ese proyecto solo plantea modificaciones acerca del funcionamiento actual y no cambios de fondo”, apuntó Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC.



