Reinició la discusión del proyecto de reforma a salud

La propuesta de la reforma a la salud que nació por la preocupación y respuesta del sistema a la crisis por covid-19 en el país reinició su camino en la Comisión VII después de ser presentada en marzo.



El proyecto de ley, que cuenta con el apoyo del Gobierno y un mensaje de urgencia, busca dejar un legado de transformación tras la pandemia.

En el texto de 65 artículos distribuidos en 10 capítulos, se eliminaron temas como el cambio de nombre de las EPS, límites de gastos para administradores del aseguramiento y elementos de saneamiento financiero, entre otros.



Los puntos claves están en la regionalización del sistema y así garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas.



La responsabilidad en la gestión del riesgo en salud, se establece que la Nación y las entidades territoriales se encargarán de las intervenciones colectivas; las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que pueden ser las mismas EPS, responderán por los riesgos individuales; las ARL de los laborales y los prestadores (IPS, clínicas y hospitales) asumirán en la práctica la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación de todas las enfermedades.



En digitalización están las plataformas interoperables, la historia clínica y la facturación electrónica, así como las auditorías en línea.



El modelo de atención se renovará con un enfoque de salud familiar y comunitaria y se prestará a través de redes integradas e integrales (conformadas por entidades públicas y privadas) que deberán constituirse.



“Nosotros no podemos pasar esta página dura y compleja desde el punto de vista sanitario, sin dejar un mensaje al país en el que hemos introducido elementos como es la seguridad sanitaria y creemos que es un proyecto que representa una estructura en la que se puede avanzar las discusiones”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



A su turno, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), dice que este proyecto no es una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes.



Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Acemi, pidió que la reforma a la salud no ahuyente a los inversionistas que quieren modernizar el sistema, sean nacionales o extranjeros, que podrían traer ideas y capital fresco al sector.