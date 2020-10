Proyecto de trabajo en casa limitaría creación de empleos

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional para reglamentar el trabajo en casa limita las posibilidades para generar diversas modalidades de trabajo, desaprovechando así una opción para la generación de nuevos empleos.



De acuerdo con el pronunciamiento de AmCham, la iniciativa legislativa debería ser la oportunidad para actualizar la actual ley laboral facilitando la posibilidad de crear nuevas modalidades de trabajo remoto que hoy sólo son posibles por las excepciones derivadas de la emergencia por el covid-19 pero que podrían ser permanentes ayudando al autocuidado de los trabajadores que no requieren de estar físicamente en las empresas para desarrollar sus labores de manera productiva.



De acuerdo con la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, “en un contexto de contracción económica, alto nivel de desempleo y una dinámica de reacomodación empresarial y comercial, la ley actual de trabajo es insuficiente. Tenemos una ley laboral poco flexible e impide tener facilidades, otras opciones y oportunidades a quienes están sin trabajo”.



El análisis de AmCham señala que en condiciones normales, menos del 1% de a población ocupada desempeña sus labores vía teletrabajo, frente a más del 10% en países más avanzados. En Colombia, este porcentaje aumentó tras la implementación del aislamiento preventivo como respuesta a la emergencia sanitaria que flexibilizó la norma.



“Es decir, que existe una alta probabilidad que una vez superada la emergencia, la adopción del Teletrabajo retorne a niveles normales de 1% y que por tanto, el país desaproveche las ganancias concretas en materia de seguridad, movilidad, calidad ambiental y bienestar general de tener en las ciudades un menor número de personas en oficinas y movilizándose”, señala el documento de la Cámara de Comercio Colombo Americana.



Agrega que esta situación “se puede corregir en buena parte elevando el trabajo virtual, remoto o en casa a una norma permanente y con una clara distinción del Teletrabajo”.



“Facilitar la creación de empleo es indispensable para superar los momentos complejos que estamos pasando y a la vez ponernos al día con una ley laboral que cuente con los mecanismos de contratación más flexibles, por hora y remoto”, indicó la ex ministra Lacouture.



En la comunicación de la Cámara Colombo Americana al Gobierno, se propone que con el fin de que se pueda dar una implementación que fomente la generación de empleo en el país, es importante que se determine una nueva modalidad para el desarrollo del trabajo dependiente, que pueda prestarse desde un espacio físico así como de forma remota, según el acuerdo y la voluntad de la partes, y sin que esto implique una variación de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato laboral.



No abrir espacio a esta nueva modalidad, obligaría a que una vez finalizada la excepción, quienes permanezcan en labores en casa tengan que adoptar el teletrabajo “lo cual no solo implica una regresión en la regulación laboral sino que genera limitantes para el desarrollo de una modalidad de trabajo más flexible y competitiva que demanda los inversionistas extranjeros para optimizar el trabajo”.



“Consideramos que ha sido acertado mantener una distinción clara entre las modalidades del teletrabajo y el trabajo en casa. Siendo la primera, un beneficio y ventaja donde el trabajador puede desempeñarse libremente de manera ocasional en lugares distintos a los locales del empleador. Por otro lado, la segunda, es el arreglo mediante el cual el trabajador puede desempeñar su labor sin requerir su presencia física. Ambas figuras atienden necesidades diferentes y no podemos confundirlas hablando de un tránsito del trabajo en casa al teletrabajo”, dice el análisis de AmCham Colombia.



Frente al proyecto de ley radicado por el Ministerio de Trabajo, la Cámara destacó que haga permanente el auxilio de conectividad en reemplazo del auxilio de transporte para los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos y que además vela por el mantenimiento de los derechos de los empleados sobre las jornadas laborales, los derechos prestaciones y salariales, así como las garantías sindicales y de seguridad social.



“Ampliar las posibilidades y tener más opciones de contratación beneficia el sistema laboral sin que se pierdan los derechos de los trabajadores ni desaparezcan los beneficios que tienen, pues actualiza una ley que impide migrar a las nuevas industrias. Es cuestión de hablar, conciliar y dejar claras las reglas del juego”, puntualizó la Directora de AmCham Colombia.