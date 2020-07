‘Puede venir un aumento de trabajadores independientes’

Carlos Ferrer, director de Sodexo Beneficios en Colombia, dice que en medio de la coyuntura se ve venir una aumento de los trabajadores independientes que provienen de microempresas y pequeñas empresas que cerraron por la crisis.



Con este panorama, la firma abre paso a una solución que busca facilitar los pagos de la seguridad social a las empresas y a estas personas que se sumarán a la fuerza laboral.



¿Cómo les ha ido?



Bien. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Desde hace un par de años empezamos un proceso de transformación y esta fue la prueba de fuego. Una semana antes de la cuarentena, la gente estaba en la casa y la productividad no se vio afectada. En marzo, el impacto para nosotros y nuestros clientes fue bajo, pero en abril y mayo fue fuerte.



¿Qué pasó con los beneficios salariales?



El impacto fue menor porque las empresas asumieron la responsabilidad de mantener al máximo el pago de salarios al personal. Por ejemplo, los beneficios de alimentación, que son salariales y tienen beneficios tributarios, permiten más flexibilidad y mayor liquidez. En general no fueron desmontados, salvo por algunas empresas que disminuyeron el volumen. En incentivos, dotación y combustibles, también hubo un freno.



¿Cómo la han notado y cuáles son las perspectivas?



Nuestro año fiscal termina en agosto y a nosotros la covid nos llegó en el tercer trimestre y nuestro primer semestre, que va de septiembre del 2019 hasta marzo, fue muy bueno.



Eso nos está permitiendo cerrar el año con el presupuesto, creciendo 7% en ingresos frente al año anterior. Para nosotros ha sido un año de muchos desafíos, hemos lanzado productos nuevos digitales en períodos de tres a cuatro semanas, que en tiempos normales nos hubiéramos demorado meses o años.



Creemos que por el momento va a haber una menor demanda en los servicios de administración por el incremento del desempleo y la reducción de las nóminas por las reestructuraciones.



En conclusión, vemos que en nuestro siguiente año fiscal podemos tener un ingreso parecido al de este año.



¿Qué han lanzado?



Por ejemplo, los bonos digitales evitan la entrega casa a casa, algo que es costoso. Y tenemos productos nuevos que hacen parte de nuestra visión a futuro.



¿Estos bonos digitales se crearon para quedarse?



Sí, mejor. Son apreciados porque son fáciles de manejar, llegan al celular. Lo más complejo de un producto ciento por ciento digital es más en el comercio. Un año atrás habíamos montado un sistema para que los establecimientos tuvieran un sistema para leerlos bonos por códigos de barras.



Los grandes comercios los tienen, pero tenemos 39.000 comercios más o menos y muchos de ellos no tienen esa cultura digital. Nuestra tarea es acelerar esa estrategia.



¿Cuál es el panorama ahora que se habla de convivir con el virus?



Viene un golpe durísimo para las pequeñas y medianas empresas y creo que puede darse un porcentaje importante, por encima del 20% de los pequeños microempresarios que van a tener que cerrar y eso ya se empezó a ver. Muchos de ellos son profesionales que van a terminar sumando al grupo de trabajadores independientes informales o formales que tiene el país. Incluso para optimizar costos, las compañías los van a buscar.



¿Qué plantea Sodexo en ese escenario?



Desarrollamos un producto que se llama Nexoz, que es una plataforma digital que permite garantizarles a las empresas toda la formalidad de los trabajadores independientes en su relación con ellas.



¿Compiten con empresas de empleo temporal?



Hay una diferencia. La empresa de empleo temporal es empleador y el trabajador, su asalariado.



En nuestro caso hablamos de un ingeniero o un diseñador que trabaja para muchas empresas y cada actividad la presta como independiente y es él quien factura.



Nuestro aliado tecnológico es Fisapay, una fintech que tienen un volumen importante de clientes en servicios financieros. Sodexo masificará la solución a todas las industrias. Tenemos aproximadamente 11.000 clientes y la solución funciona para ellos.



¿Esta unidad de negocios es colombiana?



Somos el primer país de Sodexo en el mundo donde estamos lanzando esta solución para trabajadores independientes. Vamos evaluar esta solución en el país, que es el que tiene el mayor número de independientes en América Latina (el 54% de la fuerza laboral). Muy seguramente exploraremos otros mercados de Sodexo a nivel regional o mundial, hay que analizar las regulaciones de cada país.