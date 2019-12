Puerto Solo, la terminal del Pacífico para entrada de GLP

La costa del Pacífico colombiano también contará con un terminal marítimo que servirá a los buques cisterna que traen el gas licuado de petróleo (GLP) que demanda el suroccidente del país.



Se trata de Puerto Solo, proyecto que estará ubicado en Buenaventura y que sería el tercero de estos puntos de regasificación que tendría Colombia para este combustible (conocido también como gas propano) después de Okianus y PlexaPort, en el sector de Mamonal en Cartagena.



(Puerto Solo arrancaría construcción en el 2017).

La obra de infraestructura, cuya inversión asciende a US$100 millones, y que entraría en operación en el tercer trimestre del próximo año, hace parte del Plan Indicativo de Abastecimiento de GLP, que fue trazado por la Unidad de Planeación Mineroenergética (Upme).



Portafolio pudo establecer con fuentes del sector que la terminal marítima de Puerto Solo no solo servirá para abastecer de este combustible a las plantas térmicas de generación eléctrica TermoSolo 1 y Termosolo 2, sino de paso para atender la demanda en hogares y comercios.



DESARROLLO E INVERSIÓN



La supervisión para el desarrollo del proyecto en Colombia correrá por cuenta de la firma Puertos, Inversiones y Obras (PIO), pero la organización Sea One, con sede en Houston (EE. UU.), es la que estará a la cabeza de la iniciativa y, además, es sobre quien recaen los US$300 millones de inversión total, si se cuenta la infraestructura y las dos centrales térmicas.



Puerto Solo se convertirá en pieza clave para el sector del país que importa GLP, ya que la proyección es que a partir de julio del próximo año se incrementarán las importaciones de este combustible.



Así mismo, tendría ocho tanques con capacidad de almacenamiento cada uno de 2.000 barriles de GLP.



(Arranca planta que aumentará la oferta de GLP).



“El país registrará una autosuficiencia de GLP hasta finales del primer semestre del 2020 debido a la sobreoferta, luego aumentarán las importaciones hasta el 17%, sin embargo la tarifa no se verá afectada ya que a nivel mundial se registra una sobreproducción, especialmente desde los EE. UU. derivado de la producción con fracking” resaltó Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de GLP (Gasnova).



El dirigente gremial dejó en claro que el país acude al mercado internacional (costa del Golfo de México en EE. UU.) por el 17% al 20% de GLP que demanda el territorio nacional.



CENTRALES TÉRMICAS



La principal misión que tendrá Puerto Solo (como ya se mencionó) será la de servir de puente para abastecer de GLP a las platas térmicas TermoSolo 1 y TermoSolo 2.



Voceros del Ministerio de Minas y Energía, señalaron que ambas plantas se encuentran en su fase temprana de montaje, y la proyección es que ambas infraestructuras entren en operación en diciembre del 2022.



Las centrales térmicas estarán ubicadas en la zona rural de Buenaventura. La capacidad instalada de TermoSolo 1 será de 148 megavatios (Mw), y la TermoSolo 2 de 80 Mw. Y la inversión para ambas centrales es de US$200 millones.



La firma PIO ya logró la licencia ambiental, y en este momento se desarrolla la etapa de ingeniería de detalle y posteriormente el cierre financiero.



Para las fuentes técnicas de la cartera mineroenergética, el GLP es más económico que el gas natural, que sumado a su poder calorífico, genera mucha más energía en la combustión, que lo hace ideal para las plantas térmicas.



“El Plan Nacional de Desarrollo (PND) dio luz verde para poner en marcha un programa de sustitución de diésel por GLP, así como de otros gases combustibles sostenibles para la generación eléctrica en el país”, explicó Martínez.



Y agregó que el PND le brinda la oportunidad a aquellas plantas térmicas en el territorio nacional de hacer la conversión para utilizar el GLP, por temas de eficiencia y costo.



El precio que posee el GLP en el mercado internacional (puertos de EE. UU., Golfo de México, a US$0,52/galón) lo hacen competitivo incluso a nivel tarifario para los usuarios finales.



“Al compararlo con otros energéticos es más rentable su importación, y abre la puerta a que se extienda su uso a complejos similares”, dijo Martínez.



alfsua@eltiempo.com