Pulso por el aumento del salario mínimo empezaría en 6,4%

Las discusiones en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales empiezan a tomar forma, pues a pesar de que las partes (gremios y sindicatos) no presentarán sus propuestas oficiales para el incremento del salario mínimo hasta la próxima semana, este viernes se conoció la cifra de productividad, así como la proyección de inflación del Emisor, los dos elementos que se tienen en cuenta para la negociación del incremento del salario mínimo.

(Productividad total factorial en Colombia llegó a 1,19 % en 2021).

En el marco de la agenda prevista por la Comisión, en la que se reunió la Subcomisión de Productividad y se presentaron informes de parte del Banco de la República, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, el Dane informó que la cifra de productividad para 2021 es de 1,19%, un dato superior al que se registró en la discusión pasada, cuando arrojó una cifra negativo, de -0,6%.

Adicionalmente, el Banco de la República entregó sus estimaciones de la inflación para finalizar el 2021, la cual se situaría en 5,3%, mientras que se estima que se ubique algo por encima del 3,6% al finalizar 2022.

De este modo, y si se tuvieran en cuenta las negociación con los dos datos presentados ante la Comisión este viernes, el alza mínima del salario estaría en 6,4% para 2022.

(¿Salario mínimo en Colombia superará el millón de pesos en 2022?).

Cabe recordar que el salario mínimo para 2021 estuvo en $908.526, y de hacerse efectivo este incremento, que representaría $58.145, el salario mínimo para el próximo año podría ser de $966.672. Esto sin incluir el subsidio de transporte, o de conectividad como se estableció en 2021, que para este año fue de $106.453.

Con estos datos, las dos partes cuentan ahora con más elementos para la discusión de la próxima semana, ya que para este martes 14 de diciembre se conocerán oficialmente las propuestas de empresarios y trabajadores.

“Estos informes que hemos recibido del Banco de la República, Planeación Nacional, Dane, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Hacienda nos dejan varios asuntos que causan preocupación como una inflación de alimentos que está llegando al 15%, una inflación media que va a superar el 5%, pero que, en el caso de los colombianos de menos recursos, sobrepasa el 6,3%, una brecha enorme entre la inflación de los sectores que reciben mayores ingresos y los que reciben menos ingresos que ya supera los dos puntos”, aseguró Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Si bien por ahora los gremios no se han pronunciado al respecto, otros actores también han manifestado sus posiciones sobre la negociación. Para esta concertación el Gobierno decidió invitar a académicos y centros de pensamiento.

En días pasados Portafolio consultó a varios de los expertos, y la posición de la mayoría apuntó a que “un incremento demasiado alto podría incidir negativamente en la creación de empleo formal”.

A su vez, desde Aliadas, alianza de gremios y asociaciones empresariales de Colombia, presidida por María Claudia Lacoture, la ejecutiva destacó la importancia de que “a la hora de tomar las decisiones sobre el salario mínimo se considere el efecto que este tiene sobre la inflación, el costo de los bienes y servicios, el costo de la vivienda prioritaria y de interés social, las sanciones y tributos nacionales, entre otros elementos”.

LA PRODUCTIVIDAD

Si bien en las últimas semanas la inflación fue la protagonista de las conversaciones en relación con el salario mínimo, la cifra de productividad también ha dado mucho de qué hablar, y entre los cuestionamientos que se han hecho es la metodología de medición.

Dentro del Informe Nacional de Competitividad, presentado el mes pasado, se habló de la necesidad de revisar el sistema actual. “Un salario mínimo que no corresponde a la productividad laboral en contextos de alta informalidad, como en el caso de Colombia, es uno de los principales determinantes del desempleo y una de las causas estructurales de la informalidad laboral”, indica el documento.

(El 88% del salario mínimo de Colombia se va en gastos básicos).

De acuerdo con Édgar Bejarano, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, “se habla de un aumento en la productividad, pero se da porque se ha incrementado el producto pero no se ha acrecentado la cantidad de empleo, eso da lugar a un aumento en productividad, pero no crece por temas de innovación o mejor desempeño en realidad”, aseguró el docente, quien mencionó también que se debería mirar la productividad del factor específico, que es el trabajo, y no la productividad total de los factores.

Según indicó el Dane en su presentación de las cifras de productividad para 2021 ante la Comisión, el aporte de los servicios laborales y de capital al crecimiento del valor agregado fue de 7,68% y de 0,83%.

‘UNA DECISIÓN RESPONSABLE’

De cara a las negociaciones del salario mínimo, otra de las voces que se ha manifestado solicitando “prudencia” frente al incremento es el centro de estudios económicos Anif, el cual aseguró que “un incremento excesivo del salario mínimo, en vez de beneficiar a los hogares colombianos, podría tener consecuencias negativas sobre ellos, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos y a los menos educados”.

Según un comentario publicado por la entidad, esto afecta directamente al sector productivo a través del encarecimiento del empleo asalariado, lo que derivaría también en un efecto negativo sobre las finanzas públicas de la nación, al encarecer el empleo público.

PORTAFOLIO