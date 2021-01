¿Qué efectos tiene para una economía la baja inflación?

En su consolidado de 2020, la inflación en Colombia se ubicó en 1,61%, lo que representa la cifra más baja en la historia desde que el Dane tiene registro del IPC.



Aunque para muchos, esta situación es considerada como positiva pues significa una reducción en el costo de vida de los colombianos, también hay riesgo de que se presente el fenómeno contrario llamado deflación.



El Banco de la República define la deflación como “una tendencia sustancial y persistente del nivel general de los precios a la baja. Generalmente se identifica como una situación en la que el ritmo de la actividad económica se reduce”.



De acuerdo con el Emisor, la deflación se presenta cuando, dentro de una economía, los ingresos se deprimen y la demanda se debilita y tiende a deteriorarse. Si el proceso deflacionario se presenta con una persistente reducción de la actividad comercial se identifica como recesión y si la situación se agrava aún más y lleva a la quiebra de empresas, aumento de desempleo y escasez creciente de capital, aparece la depresión.



Pero ¿qué tan cerca está Colombia de esto?, ¿Es bueno o no para el país una inflación baja?



Para Andrés Pardo Amézquita, exviceministro de Hacienda y Crédito Público, una inflación baja en términos generales es buena, ya que significa una reducción de precios y del costo de vida y un aumento en el poder adquisitivo de la población. Además, uno de los propósitos del Banco de la República, como autoridad monetaria, es mantener una inflación estable a la baja.



Sin embargo, para el experto lo ideal es que sea estable y para eso los bancos centrales trazan una meta que en el caso colombiano es de 3%. A partir de ahí lo que se busca es que este objetivo no se desvié ni para arriba ni para abajo.



No obstante, la pandemia trajo una fuerte caída de la actividad económica, ya que la demanda de los hogares está deprimida porque disminuyeron los ingresos, razón por la cual para que la inflación regrese al rango meta es necesario que haya una mejoría en la actividad económica, que posiblemente ocurrirá con la reactivación este año.



Para el exviceministro de Hacienda, Colombia tiene aún un colchón muy amplio como para hablar de deflación.



“No veo a Colombia, en el corto plazo, en un escenario en el cual estemos hablando de deflación. El colchón que tiene el Banco de la República para que la inflación sea negativa (deflación) es de 3 puntos y actualmente estamos en 1,6%, bastante por debajo de 3%. Pero también de 1,6% a 0% hay un colchón amplio. En caso de que la inflación siguiera bajando, el Banco de la República podría reducir aún más sus tasas para evitar esta situación”.



Sebastián Díaz, analista económico de Pacífico Research, señaló a Portafolio que proyecta que la variación del IPC vuelva a positivo en los próximos meses. Y eso se explica por el “desvanecimiento gradual de las medidas de control de precios. Esto se evidencia en la reversión de los subsidios a los servicios públicos y también de la exención del IVA a los servicios de telefonía móvil”, señala.



Por lo pronto, las posibilidades de que la inflación anual llegue a nivel cero es poco probable, teniendo en cuenta que se llegó a este escenario por cuenta de la pandemia del coronavirus y su efecto es transitorio.



LOS FACTORES QUE LLEVARON A SU CAÍDA



Por su parte, Camilo Herrera Mora, presidente de la junta directiva de Raddar, indicó que el freno de la inflación en Colombia en 2020 estuvo marcada por tres componentes fundamentales: uno de ellos el alistamiento, que hizo que hubiera una menor demanda de bienes, cuyos precios tienden a caer; segundo, la regulación de precios por parte del Gobierno que congeló precios y tarifas de productos y servicios para defender la capacidad de compra de los hogares: y por último, un tercer factor del que se habla poco y es el de la caída de categorías que bajaron tanto que afectaron el índice total como el caso de la papa.



Esta menor inflación tiene impactos interesantes en la economía para este 2021, ya que su estabilización puede llevar a un aumento de las tasas de interés que por la pandemia fueron bajadas y cambios de precios muy notorios, que posiblemente impactarán en la decisión de compra de los hogares este año.



