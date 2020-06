Que el día sin IVA no se vuelva su pesadilla

El pasado 19 de junio muchos colombianos salieron a hacer compras o utilizaron las plataformas digitales para beneficiarse del día sin IVA. Si usted está pensando en aprovechar este beneficio en los próximos días, siga estos pasos antes de que se decida.



1. ¿LO NECESITA O LO DESEA?



Debemos aprender a identificar aquellos gastos que son necesarios de aquellos que obedecen a deseos, no porque no podamos dejarnos llevar de vez en cuando por un “gustico”, sino porque a veces acumulamos ropa, electrodomésticos u otros objetos que no usamos y si representan un gasto innecesario en nuestro bolsillo. Si a esto se le suma que en temporadas de descuentos nos dejamos llevar por el afán de aprovechar una rebaja, el arrepentimiento muchas veces es inevitable.



Ahora más que nunca debemos ser conscientes de nuestros gastos, pregúntese si ese producto que usted quiere comprar el día sin IVA realmente lo necesita y si no es así, descarte esa compra o pospóngala para épocas más estables. En el futuro puede encontrar otro beneficio, promoción o rebaja. El comercio siempre está dispuesto a ofrecer alternativas.



2. CAPACIDAD ADQUISITIVA PARA LA COMPRA



Si usted determinó que aquello que va a comprar en el día sin IVA es porque lo necesita, deténgase un momento y revise sus finanzas. Identifique si tiene el dinero para comprar ese bien o si debe acudir al crédito. Si ese segundo caso es el suyo, revise la tasa de interés que le cobra su banco (una tarjeta de crédito tiene un interés que se acerca al límite de usura), incluya ese gasto en su presupuesto o replantee la compra.



Si usted quiere disponer de su prima para la compra, no olvide ahorrar una porción de esta para crear o ampliar un fondo de emergencias y abone a sus deudas si las tiene; seguro no se arrepentirá.



Si usted cuenta con el dinero ahorrado para la compra de ese bien que considera necesario, decídase y revise la opción de la compra digital.



3. COMPRAS DIGITALES



En época de contagio lo mejor es no arriesgarse, por eso evite a toda costa salir de su casa para adquirir un producto. Revise con anticipación las páginas web de los almacenes para identificar dónde puede comprar de manera digital, quién ofrece mejores precios, qué medios de pago disponen y qué políticas de entrega manejan.



Tenga en cuenta que las compras virtuales no obedecen a los horarios de atención presencial, por lo que desde la comodidad de su casa puede adelantarse y comprar más temprano que si decidiera hacerlo presencialmente. De esta forma puede evitar que en el transcurso del día la red se torne lenta o deba hacer una fila virtual para efectuar el pago.



4. POLÍTICAS DEL DÍA SIN IVA



El decreto 682 de 2020 reglamentó los artículos que gozarán de la exención de IVA en esos días; se destacan electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes, vestuario, calzado y accesorios como maletines, gafas, paraguas, pañoletas y bisutería. También se encuentran útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario. No obstante, el citado decreto definió los montos máximos para obtener este beneficio y estableció la restricción de adquisición de solo tres unidades de la misma categoría en una sola compra.



Recuerde que las compras en ese día no se pueden hacer en efectivo, solamente con tarjetas de crédito o débito.



Por último, si usted identifica que los precios han sido modificados para disfrazar el beneficio o le cobran el IVA, tenga en cuenta que puede hacer uso de las herramientas que la Superintendencia de Industria y Comercio pone a su disposición para elevar la queja correspondiente.



Adriana Yauhar Pacheco

Especialista en educación financiera de Banca de las Oportunidades

@AdrianaYauhar