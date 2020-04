¿Qué está listo y qué no para la segunda fase de la cuarentena?

Este lunes 27 de abril inicia una nueva etapa de confinamiento en el país y, con este, la reactivación de los sectores de la construcción y la manufactura y de actividades como la de salir a hacer deporte individual bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar que los casos de contagio aumenten y se tengan que volver a tomar medidas drásticas de aislamiento.

Con la reactivación de las dos actividades económicas en mención, se espera que al menos 2,4 millones de trabajadores quedarían exentas de las restricciones para empezar a salir a trabajar desde el lunes.



Según explicó José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, en una entrevista radial ayer, en el segmento de las manufacturas saldrían de sus casas cerca de 800.000 personas. Esto, porque de un total de 1,2 millones de trabajadores, el 6% podría realizar sus labores desde el hogar o de manera remota, y aproximadamente el 30% no retomaría su empleo por decisión de la empresa debido a la falta de demanda o cadenas de comercialización distintas al e-commerce.



Por su parte, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) había dicho en días pasados que con el modelo de aislamiento inteligente, en el sector se reactivarán labores para 1,6 millones de trabajadores.



Vale decir que además de lo ya descrito, otro anuncio realizado el lunes pasado por el presidente, Iván Duque, estuvo relacionado con la reactivación de la vida productiva en los municipios que no tengan contagios de covid-19.

El Gobierno publicó en la noche de este viernes el decreto que en principio extendiende la cuarentena dos semanas más hasta el 11 de mayo y, con esta norma, se detallan las exenciones del funcionamiento del sector constructor y manufacturero, la salida a hacer deporte individual y la reapertura productiva de los municipios, bajo estrictos protocolos de seguridad.



Se podrían reactivar además sectores de textiles; fabricación de prendas de vestir; producción de artículos de cuero; transformación de la madera; papel y cartón; producción de sustancias y químicos; elaboración de productos de metal y fabricación de aparatos y equipos eléctricos.



Asimismo, se permitirá la realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan por objeto la constitución de garantías, ante entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.



También se habilita el funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, al igual que la fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas.



Además, los parqueaderos públicos podrán reactivar sus operaciones. En todo caso, las personas que desarrollen las actividades mencionadas, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud para el control de la pandemia.



EN DETALLE



Minsalud sacó ayer la resolución 666 mediante la cual imparte el protocolo general de bioseguridad que aplica para el sector público y privado. También, está trabajando en la norma para 11 industrias específicas, el cual no ha salido.



Además, ha dispuesto de 37 circulares, que ya se habían expedido y que podrían cambiar tras la apertura. El reto en el caso del alistamiento está en el cumplimiento de las medidas, así como las falencias encontradas en los sectores que está operando como la protección de los trabajadores durante la contingencia y el distanciamiento físico en los puestos de trabajo, entre otros.



El segmento de los restaurantes está pendiente de protocolos que les permitan operar, cuando las condiciones sanitarias estén dadas y así lo determine el Gobierno. La propuesta de las empresas al Ministerio de Salud y a los viceministerios de Desarrollo y Turismo es que se pueda aprovechar el 40% de la capacidad de un establecimiento.

Entre las alternativas que plantea esta actividad económica está establecer un espacio entre mesas, el cual podría ser de dos metros y la distancia entre comensales que sería de un metro.



En materia de los sistemas de transporte masivo del país, TransMilenio -y la red de buses zonales de la capital- ya habían establecido un protocolo de operación que comenzará a funcionar desde este lunes 27 de abril. Este consiste en que se operará de lunes a viernes con el 100% de la flota, mientras que el sábado se empleará el 70%. Entretanto, el domingo se usará solo el 50%.



Por su parte, en otras ciudades se pondrán en marcha planes para aumentar la capacidad de la flota, lo cual garantizará que la ocupación por vehículo no supere el 35%. Aunque se mantienen medidas obligatorias como el uso del tapabocas y el distanciamiento social, los entes gestores deberán hacer la socialización de dichos protocolos con los usuarios en el sistema.



En el sector constructor los protocolos, en su gran mayoría, son claros y se vienen trabajando desde comienzos de mes. Sin embargo, lo que no está listo o no del todo claro es cómo se va a manejar el transporte para evitar aglomeraciones y más casos de contagio.



De acuerdo con Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá, tan solo en la capital del país hay más de 170.000 trabajadores y, aproximadamente, el 45% de ellos se moviliza en el sistema masivo de transporte público, lo que a primer impacto coparía la capacidad recomendada por las autoridades. Razón por la que hay que trabajar en planes de movilidad alternativos.



ASÍ SE ALISTAN LAS CIUDADES



En Bogotá, la alcaldesa, Claudia López, ha dicho que este lunes la industria manufacturera no se reactivará porque pondría en riesgo a la población. Propone que se haga de manera gradual, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, salud pública y movilidad. A pesar de ello, en Medellín y Cali, por ejemplo, el sector de la construcción y la manufactura sí empezarán a operar desde el lunes, pues dicen estar listos.



Según Daniel Quintero, alcalde de Medellín, serán 500.000 personas más moviéndose en la ciudad, sumadas a las que ya transitan actualmente (300.000). Para Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico de Cali, desde el lunes se empezarán a reactivar 200.000 empleos entre ambos sectores.