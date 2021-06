¿A qué se debe que el café haya llegado a precios de hace 7 años?

Con precio récord y sin poder vender. Así están los caficultores colombianos que se han visto afectados por los más de 38 días de paro nacional que completó el país.



(Le puede interesar: Precios de petróleo y café están altos, ¿esto favorecería a Colombia?)



De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Café, este año la libra del grano colombiano en los mercados internacionales ha estado al alza y el precio de la carga de 125 kilogramos para este 4 de junio era de $ 1'425.000, según la Federación Nacional de Cafeteros.



(Lea: Cafeteros esperan mejor precio del grano por baja producción en Brasil)

¿Pero qué explica el buen precio? Juan Camilo Ramos, Gerente Comercial de la Federación Nacional de Cafetero, señala que el valor esta sujeto a tres variables: la bolsa de Nueva York, el diferencial del café colombiano y la tasa de cambio, lo que forma el precio en Colombia.



“El mayor movimiento se ha dado por lo que ha pasado en la Bolsa de Nueva York, que representa los cafés arábigas del mundo. El problema es por la cosecha de Brasil este año, que tuvo una caída muy significativa frente al 2020”, dice.



En ese sentido, indica que Brasil el año pasado produjo muy cerca de los 70 millones de sacos y este 2021 los pronósticos están alrededor de los 53 millones. “La caída es muy grande y más importante aún es la caída en los cafés arábigos que produce”, agrega.



El estimado de producción de arábigos para este año es de 33 millones de sacos, cuando el año pasado estuvo por encima de 52 millones de sacos.



Además, lo que se está analizando en el mercado en estos días es cuál es la capacidad de recuperar su producción para el 2022. “Como el país ha tenido una sequía fuerte y muchas menos lluvias de lo normal, hay gran preocupación sobre si será capaz de recoronar por encima de los 60 o 70 millones de sacos. Si no llegan a esos niveles, pues hará falta café en el mundo”, advierte Ramos.



Y añade que lo que viene para Brasil el año entrante es preocupante porque los árboles no han tenido suficiente agua para tener el crecimiento que necesitan para poder producir.



“Esa es la principal razón de los precios que estamos viendo”, puntualiza, al tiempo que resalta que el consumo de café viene muy bien y se espera un crecimiento importante a nivel mundial.



PARO NACIONAL

​

Los cafeteros calificaron a mayo como “catastrófico” para la exportaciones de café, pues indicaron que se llegó a exportar una tercera parte de lo que se debió sacar.



“Todavía no tenemos un dato oficial, pero estaremos por los 350.000 sacos y debimos haber exportado más de un millón con el ritmo que veníamos. Es muy grave porque con el paro está frenada toda la cadena y no hemos podido mover nuestro café, la situación de exportación es grave”, dijo.



Y añadió: “Al precio de hoy estamos comprando el café. Estamos haciendo un esfuerzo para que ese precio llegue a los productores. El problema es que el café no está fluyendo y para seguir comprándolo necesitamos venderlo. Hemos dejado de exportar mucho café y hemos dejado de recibir unos recursos muy importantes, porque hoy el grano se está acumulando en Colombia, en las diferentes partes de la cadena de suministro”.



PORTAFOLIO