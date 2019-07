¿Qué hacer para reactivar el empleo? Expertos sugieren

La cifra del desempleo en Colombia, cuyo dato a junio será dado a conocer en las próximas horas por el Dane, es motivo de trasnocho de los expertos que no le hayan explicación, toda vez que la producción de la economía va para arriba, mientras que la desocupación completa cuatro años al alza.



El desempleo promedio anual viene creciendo desde julio del 2015, cuando fue de 8,9 por ciento, y en mayo pasado ya había llegado hasta 10,1 por ciento.



Inclusive, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, luego de concluir la última junta del Banco de la República, salió a decir que esa cartera “está trabajando para entender qué está pasando con el mercado laboral. Hay una confluencia de factores atípicos que nos impiden tener una respuesta tajante. Pero nos estamos esforzando para saber qué es lo que sucede”.



Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señala que desde la perspectiva del sector empresarial, “el crecimiento es la clave para progresar en lo social y en los temas públicos. Lograr un crecimiento sostenido también puede incidir en la generación de empleo, como lo hemos afirmado de forma reiterada en los últimos tiempos”.



IMPULSAR INFRAESTRUCTURA



Para Mac Master, la clave para que el desempleo no aumente más está en “la reactivación de los proyectos de infraestructura con todo lo que implica esta cadena, así como la puesta en marcha de los proyectos de vivienda anunciados recientemente por el Gobierno pueden ser detonantes para el empleo a corto plazo”.



Entre tanto, a mediano y largo plazo, el líder del gremio empresarial advierte que se requieren otras medidas: “Hay que mantener una situación favorable a la inversión y al crecimiento, y desarrollar planes de capacitación de forma que se pueda acceder al trabajo que necesita el sector productivo en la actualidad”.



El dirigente gremial subraya que “no hay que olvidar que, en la medida en que haya condiciones más competitivas para nuestras empresas y con incentivos al emprendimiento, tendremos mayores oportunidades de crecimiento para las mismas y, por ende, más empleo”.



Sergio Clavijo, director del Centro de Pensamiento Económico Anif, señala que “desde que el Presidente asumió el mando, hemos advertido y sugerido, y, en vez de impulsar las propuestas, el Gobierno ha ido en contravía de lo que se requiere, elevando exageradamente el salario mínimo e impulsando primas con sobrecosto laboral. Por eso vamos para desempleo del 10 por ciento en promedio en año 2019 versus el 8,9 por ciento que se tenía en el país en el 2015”.



El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien hizo parte del anterior gobierno, dijo que el desempleo es el problema número uno que el país tiene en la actualidad.



En ese contexto, Cárdenas señala que “están dadas las condiciones para tener un dólar un poco más alto porque es la única manera de balancear dos desequilibrios: el externo y el empleo. La tasa de cambio ayudaría. Hay que estimular un poco más la producción nacional. Es un punto de muchos, no es la fórmula única. El Banco de la República debe volver a reactivar la compra de dólares”.



Pero la política debe ir más allá: “El Gobierno tiene que impulsar más la construcción, pues es la que más rápidamente genera empleo. Es difícil decirlo en un momento de austeridad en el gasto, pero hay que tener prioridad, hay que hacer un alto, pensar cómo asignar mejor los recursos de la construcción de manera que se pueda impulsar la demanda de vivienda media”.



PLANES SOSTENIBLES



Juan Carlos Guataquí, analista laboral independiente, expresa que no se requiere un plan de emergencia sino algo más sostenible. “Ese asunto de bajar costos laborales es un recurso simplista, de macroeconomistas perezosos”.



Según Guataquí, “el desempleo tiene diferentes tipologías y requiere de un enfoque integral de políticas, en el cual los costos son solo una de las dimensiones”.



De acuerdo con el analista, “el Plan Nacional de Desarrollo no menciona la falta de pertinencia de la educación ni la importancia de la información pública de lo que requieren los empleadores y no tienen los desempleados”.



Entre tanto, desde el Centro Democrático, partido de gobierno, el senador Álvaro Uribe ha insistido en defender un proyecto de ley que “disminuiría la jornada laboral y además apuntaría a reducir el desempleo”.





Martha Morales Manchego

@marthamoralesm