¿Qué otras medidas vienen para Bogotá tras el fin de esta cuarentena?

Este lunes 19 de abril terminará en Bogotá la segunda de las tres cuarentenas bajo el modelo 4x3 aprobadas por el Comité Epidemiológico. Así las cosas, la capital del país repetirá el mismo esquema de cuarentena general que rigió durante dos fin de semana a partir del jueves 22 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 26 de abril a las 4 a.m.



(Cepas británica y brasileña de Covid ya circulan en Bogotá).

No obstante, la Alcaldía y el Comité analizarán esta semana el impacto de la medida y si es necesario desmontarla o mantenerla. Así mismo, se evaluará si no se extiende el ‘Pico y Cédula’ que estará vigente hasta este lunes 19 de abril.



La alcaldesa Claudia López dijo la semana pasada que se está evaluando que no se aplique esta restricción en los días de actividad de esta semana.



(Claudia López pedirá desmontar el ‘Pico y Cédula’ en Bogotá).



Recuerde que no acatar las medidas decretadas por el Distrito podrá ocasionarle una multa o sanción. Por no usar tapabocas podrán imponerle una sanción tipo 4, con un costo de 936.320 pesos. Este mismo valor tendrá que pagar si las autoridades lo encuentran participando o realizando fiestas clandestinas. Además, si abre comercio no relacionado con servicios esenciales podrá tener un comparendo de 969.094 pesos.

La alcaldesa Claudia López explicó que están aumentando las solicitudes de camas UCI por pacientes con Covid-19. Según lo reportado por SaludData, en la ocupación de camas UCI para enfermedades generales está en 81.4 por ciento y las de pacientes Covid-19 en 79.8 por ciento.