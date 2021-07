Leche, lima, carne, mango y aguacate, líderes en exportaciones de agro

Archivo particular

Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales sumaron US$3.784 millones entre enero y mayo de 2021, es decir, US$604 millones más que en el mismo periodo de 2020 y tuvieron un crecimiento de 19,2%, respecto al mismo periodo de 2020.



(Las exportaciones del agro sacaron la cara el año pasado).

Los principales destinos de los productos del campo colombiano fueron Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Canadá, Reino Unido e Italia.



Productos no tradicionales como leche, lima tahití, carne bovina, mango y aguacate Hass, tuvieron incrementos desde el 82,5% en el caso del mango hasta los 123,9% para el caso de las leche y sus derivados.



(‘Las exportaciones del agro se consolidarían el próximo año’).



Tras el crecimiento de la leche que llegó a los 13 millones de dólares, la lima creció 100,8% hasta llegar a los 24 millones de dólares, en tercer puesto estuvo el aguacate con una subida del 88,5% llegando a los 115 millones de dólares, en el cuarto lugar se ubucó la carne bovina y los despojos que creció 83,4% y alcanzó 83 millones de dólares, en el ultimo lugar está el mango y sus preparaciones que subió 82,5% y en los cinco primeros meses del año vendió 12 millones de dólares.



En el caso de los productos tradicionales del agro como las flores vendieron 840 millones de dólares con un crecimiento del 24,1%y el café obtuvo 1.162 millones de dólares con 25,1% de crecimiento.



“Seguimos con la tarea de reactivación del campo y una muestra de esto son las cifras de exportaciones que logramos en los cinco primeros meses de 2021, al sumar 3.784 millones de dólares, es decir, 604 millones de dólares adicionales a la cifra reportada en 2020. Continúa el protagonismo de productos no tradicionales que en total aumentaron las ventas al exterior en 19,5%”, destacó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro.



Estados Unidos, Bélgica y Países Bajos son los tres países que más productos del agro han comprado a Colombia en los cinco primeros meses de 2021. Y es que, según las cifras, las exportaciones agropecuarias a Estados Unidos sumaron 1.478 millones de dólares un 19,4% más que en 2020; Bélgica 206 millones de dólares con 29,7% de crecimiento; y Países Bajos subió 17,2% con 198 millones de dólares.



Otros países como Alemania, Canadá y Reino Unido presentaron crecimientos importantes, entre enero y mayo de 2021, entre 15,9% y 53%.



BLOQUEOS AFECTAN EL COMERCIO AGROPECUARIO



Pese al crecimiento de la canasta exportadora de productos agropecuarios y agroindustriales en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con el ministerio de Agricultura, los bloqueos ilegales afectaron el crecimiento de las exportaciones para algunos productos en el mes de mayo.



Las exportaciones en mayo de 2021 sumaron 686 millones de dólares con un crecimiento del 11,8% respecto al mismo mes del año anterior. A diferencia del crecimiento que se dio en marzo y abril de 2021, que fue más acelerado en su momento y en donde se registraron crecimiento del 45,5% y 36% respectivamente, frente a 2020.



Algunos de los productos que presentaron crecimiento negativo frente a mayo del año anterior fueron: café -12,1% con una diferencia de 17 millones de dólares; azúcar -33,7% con una diferencia de 7 millones de dólares; panela -51,1% y una diferencia de 907.000 dólares; ganado en pie -22,9% con 2,7 millones de dólares; piña y sus preparaciones -76,2% diferencia de 514.000 de dólares; y trucha -100,0% que no presentó exportaciones.



Por su parte, carne y sus despojos y aguacate crecieron 37,1% y 43,1% respectivamente, cifra menor a la que venían creciendo, con porcentajes cercanos al 100,0% y 80,0%.

Zea apuntó que esta situación mantiene preocupado al sector privado por la pérdida de producción o negociación de sus productos que tradicionalmente se exportan, generando incumplimiento en los cupos de exportación negociados en los acuerdos comerciales para el caso de azúcar y panela. Además, “pone en riesgo a las exportaciones agropecuarias colombianas, que en algunos casos podrían ser desplazadas y sustituidas por países competidores directos”, dijo el ministro.