¿Qué tanta munición fiscal le queda al Gobierno en 2020?

En medio de las presiones que la pandemia han generado sobre la economía y las finanzas públicas, el Gobierno Nacional adelanta la recalibración de las variables macroeconómicas relevantes y trata de manejar con cautela la ‘munición’ fiscal con la que cuenta para atender lo que resta de la emergencia sanitaria.



Sin duda, una variable sobre la que están puestos los reflectores es la meta del déficit fiscal no solo en 2020, sino para el próximo año.



Recientemente, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal dejó claro que una contracción de 5,5% en la actividad económica sería congruente con un déficit fiscal del 6,1% del producto interno bruto (PIB), el cual refleja las necesidades de gastos extraordinarios y, también, un desplome del recaudo tributario.



Lo anterior se suma a los problemas de liquidez que viven las empresas, lo cual pone en aprietos los ingresos del Gobierno.



“Un déficit del 6,1% es consistente con unos precios del petróleo de mediano plazo cercanos a 36 dólares por barril y con un nivel de contracción del crecimiento de 5,5%”, dijo a este diario César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda.



Pero si la contracción de la economía colombiana para el total de 2020 llega a ser mayor al 5,5%, explica Arias, el déficit podría llegar a ser mayor.



“Por los indicadores que estamos teniendo, ese 6,1% del PIB parece más un piso que un techo. Qué tan grande va a ser el déficit lo determinan la magnitud de la emergencia sanitaria y su duración. Segundo, qué grado de progreso logre el país y qué tan rápido en esta reapertura gradual que se viene haciendo”, detalló el funcionario.



Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Finaneras (Anif), señala que el déficit fiscal del país sí puede superar el 6,1% del PIB. “Habíamos estimado inicialmente que estaría entre 5,8% y 6,3%, pero el recaudo parece que podría caer más de lo esperado. Y las necesidades de gasto cada vez se hacen mayores. Esto podría llevar el déficit a 6,5% - 6,8%”, aseguró.



Lo anterior, señala Santamaría, bajo un escenario “en el que se siga abriendo la economía y donde no haya más encierros totales. Si no, el dato puede empeorar mucho”.



Entretanto, desde Anif ya advierten que al tiempo que el déficit fiscal va en aumento, los desbalances municipales y departamentales van a crecer por cuenta de la pandemia.



“Hay algunos alcaldes que no se han dado cuenta de eso y siguen haciendo anuncios como si nada estuviera pasando con sus finanzas locales”, afirmó Santamaría.



Por otra parte, el presidente de Anif dijo que debe tenerse presente que al Gobierno se le está comenzando a acabar la ‘munición’ fiscal. “Entre más tiempo pase, más grave va a ser el problema. No puede reemplazar a la economía”.



Entretanto, el jefe de Estudios Económicos de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, advirtió que el déficit fiscal del 6,1% puede llegar a ampliarse hasta el 6,7% del PIB.



En cuanto a la ‘munición’ fiscal que le queda al Gobierno, el experto dijo que “se requeriría por un lado que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal ajustara la meta de 6,1% que ya oficializó hace algunas semanas. Eso es algo que no se ha hecho desde que existe la Regla Fiscal. Lo segundo sería que (el Gobierno) pueda conseguir todo el financiamiento requerido para fondear este faltante”.



Por otra parte, más allá de la previsión de un déficit más elevado, Espinosa indica que hay que tener en cuenta la forma en la que reaccionen las calificadoras de riesgo. “Desde el inicio de la crisis, y a diferencia de países como Perú o Chile, la ‘munición’ con la que contaba el Gobierno colombiano era escasa. Por tal razón, la respuesta desde el lado fiscal ha sido gradual”, agregó el experto.



Sin embargo, explica el director de Estudios Económicos de Bancolombia, “podría haber más munición más allá del 6,7% del PIB. No obstante, utilizarla podría traer consigo el costo de poner en entredicho la actual calificación de grado de inversión con la que cuenta el país.



Finalmente, desde Fedesarrollo, los cálculos apuntan a un déficit fiscal del Gobierno Nacional para 2020 que está en un rango entre el 6,4% y el 7,5% del producto interno bruto.



UN AÑO DE DETERIORO



De acuerdo con las previsiones elaboradas por Fedesarrollo, se advierte que durante 2021 se profundizará el deterioro de las cuentas fiscales, ya que la caída de los precios del petróleo en 2020 “se verá reflejada en una menor renta petrolera el siguiente año, sumado al deterioro esperado en los impuestos directos sobre las empresas y personas naturales debido a la caída en la actividad económica”.



Ante este panorama, señala Fedesarrollo en un documento, es probable que el Gobierno deba hacer el próximo año una reforma tributaria o tomar medidas como reversar el descuento de Impuesto de Industria y Comercio (ICA).