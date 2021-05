¿Qué tipos de ciberataques realizó Anonymous en Colombia?

Tras los ataques del grupo de hackers Anonymous a la página oficial de la Presidencia de la República, del Senado de Colombia, la filtración de correos y contraseñas de miembros del Ejército Nacional, así como el bloqueo del sitio web de la institución, queda la pregunta sobre qué tipo de ciberataques se realizaron.

De acierdo con Axel Díaz, especialista de Seguridad de la Información e Informática y Protección de Datos de ADALID Corp, los ciberataques buscan romper cualquier medida de protección, con el fin de cumplir objetivos específicos como causar indisponibilidad en las páginas con técnicas como DDoS o Denegación de Servicios Distribuida” dice.



“El activismo que ha realizado este grupo se desarrolla mediante ataques DDoS lo que evita el acceso al sitio, empleando servicios técnicos de 'botnets' o más conocidos como robots informáticos, que solicitan el ingreso a la página de manera continua, al punto de saturarla por el número de peticiones de ingreso que recibe. Este tipo de ataques no pretende robar información y no tiene otro objetivo más que dejar una página fuera de servicio”, explica.



Asimismo, Díaz indica que otras de las técnicas manejadas para desarrollar ciberataques y sacar información sensible, es mediante ‘Phishing0, utilizada para engañar y conseguir que se revele información personal, contraseñas, datos de tarjetas, así como sucedió con los datos personales de 168 cuentas de integrantes de las Fuerzas Armadas





Sin embargo, colCERT (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia), ha establecido varias directrices, frente a cualquier ataque o movimiento de entradas inescrupulosas con el fin de mitigar y evitar el riesgo de ser hackeados nuevamente por Anonymous.



“Vale la pena destacar que el Estado colombiano frente a políticas de ciberseguridad ha demostrado tener fortalezas en ataques locales, no obstante, se ha demostrado que hay vulnerabilidades frente a brechas que ha abierto Anonymous para exponer que Colombia no está preparada para recibir ataques de esta magnitud a pesar de tener mecanismos de protección”, puntualizó.