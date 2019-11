Quebradona, la mina que dará espacio a gran parque ecológico

A diferencia de lo que se cree con respecto a que la producción minera afecta el medio ambiente, el proyecto para la producción de cobre de Quebradona será por el contrario un gran parque ecológico (o biodinámico) que tendrá integrado el complejo minero.



El concepto, único en el mundo, no solo busca demostrar que un desarrollo extractivo puede ser ambientalmente sostenible, sino que de paso cada uno de los ecosistemas pueden estar en convivencia con la minería.



Así, el proyecto, que será desarrollado por la multinacional AngloGold Ashanti (AGA) en el municipio de Jericó (Antioquia), busca bajo el concepto de minería moderna, sumado a la inquietud de la comunidad, transformar la producción del cobre en riqueza social, económica y cultural.



“El concepto no es el de una mina con parque, sino el de un megaparque ecológico con mina, entendiendo que el complejo cupífero de Quebradona es un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (Pine), y el desarrollarlo desde el punto de vista de un espacio ambiental robustece su característica sostenible”, subrayó, Ana María Gómez, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de AGA.



La vocera recalcó que cuando se presentó la iniciativa ante la plana mayor de AGA en sus oficinas principales en Johannesburgo (Sudáfrica), los mismos ejecutivos de la multinacional no dudaron en señalar que este concepto revolucionaría a corto plazo la manera de desarrollar ambientalmente sostenible un proyecto minero.



VALOR AGREGADO



Uno de los aspectos más interesantes que tiene este parque ecológico (o biodinámico) es que la misma habilitación de cada uno de los ecosistemas que componen este bosque seco tropical, donde se ubica el proyecto de cobre, se realizará desde el día cero de montaje de la obra civil del complejo.



Este será el valor agregado en el desarrollo de la iniciativa, ya que tradicionalmente el cierre y post-cierre de un proyecto extractivo requiere de grandes inversiones para la rehabilitación de los ecosistemas.



Pero para el proyecto de Quebradona, los desembolsos para esta tarea se otorgarán anticipadamente y desde el día cero, las cuales son planeadas según una proyección después de 20 o 25 años de operación.



El parque ecológico (o biodinámico) va como una de las propuestas que AGA está ofreciendo en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el trámite de la licencia ambiental.



“Los términos de referencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), por ley, exigen el cumplimiento de varios requisitos para demostrar que no habrá impacto ambiental. Por esta razón, con el concepto del parque se ofrece un valor agregado como paisaje ecosistémico”, resaltó Gómez.



La vicepresidenta de Asuntos Corporativos además explicó que el montaje comienza desde el mismo día cero, tanto del parque como el de la mina.



“Los tiempos para llegar al inicio de la construcción dependerán de cuando se tenga aprobada la licencia ambiental. Estimamos que se podría estar comenzando a construir a finales del año entrante o principios del 2021.



RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS



También llama la atención, que al desarrollarse de forma paralela el complejo minero y el parque ecológico (o biodinámico), es que este último podría estar listo como mínimo un año antes de la entrada en producción del proyecto.



“Este no es un ejercicio de camuflaje para mitigar los impactos visuales. Sino que desde el día cero reconstruye y devuelve bosque seco tropical”, reiteró la vocera de AGA.



Y precisó que el ecosistema original de la región donde se desarrollará Quebradona en Jericó es de bosque seco tropical, pero que hoy estos vestigios que quedan son pocos, entonces la tarea principal con el banderazo será la de devolver este ecosistema a la zona.



Con respecto al papel de la comunidad, Gómez subrayó que como parte del proceso de licenciamiento del proyecto se abrieron espacios para la socialización entre las comunidades en las zonas de influencia. “A raíz de tener ese diálogo de doble vía con la población se recogieron las inquietudes sobre la protección ambiental, y que derivaron en el concepto del parque”, dijo.



CARACTERIZACIÓN



La inversión trazada para el desarrollo del parque biodinámico es de US$40.000 millones.

De las poco más de 7.500 hectáreas que posee el título minero, más del 70% serán destinadas para el desarrollo del parque ecológico (o biodinámico).



“Como la operación del complejo minero está en el interior de la montaña, se desarrollará desde el día cero todo un proceso de reconstrucción ambiental de parque, en donde más del 85% será bosque seco tropical”, señaló el arquitecto Juan Manuel Peláez, director del proyecto. Y añadió que ya se han identificado todas las especies nativas de la región.



También indicó que se montará una infraestructura que le permitirá a AGA tener interacción con la comunidad para el aprendizaje y la formación a través de convenios con organismos para la misma reconstrucción del bosque, así como capacitación en minería de alta tecnología.



Entre las características a resaltar del parque están la reforestación de la guadua que fue un árbol tradicional por toda la zona del río Cauca, y se desarrollarán sendos proyectos de energía eléctricarenovable solar y eólico, esto con el fin de que el parque y la mina sean autogenerables.



Así mismo, se montarán pasos peatonales, puentes y torres para avistamiento de aves, como elementos integradores del parque ecológico o biodinámico.



PROYECTO CUPÍFERO



El proyecto de minería de cobre Quebradona, intervendrá 471 hectáreas de las 7.593 del título minero, (aproximadamente el 2,4% del total del área de Jericó), está ubicado a 12 kilómetros del área urbana del municipio y actualmente se encuentra en proceso de elaboración del Estudio del EIA para radicar la solicitud de Licencia Ambiental ante la Anla.



Con este proyecto AGA pagará cerca de $250.000 millones al año en impuesto de renta; se generarán más de 4.000 empleos directos e indirectos en sus diferentes fases, y se incrementará en un 20% las exportaciones de Antioquia entre los dos proyectos de la compañía en el departamento: Gramalote y Minera de Cobre Quebradona.



