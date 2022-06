‘Hay dudas sobre cómo se gobernará en materia económica’: Fenalco

A punto de terminar la campaña presidencial, los gremios consideran que a los colombianos les quedan muchas dudas sobre cómo se gobernará al país en materia económica. Así lo plantea el presidente del Consejo Gremial Nacional y de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien invita a votar copiosamente el domingo por alguno de los dos candidatos para que quien resulte ganador obtenga una diferencia sustancial frente a su adversario.



¿Cuál es el balance de esta campaña presidencial?



Hay dos opciones muy diferentes y el sentir que tenemos los empresarios es que ojalá quien gane lo haga por una diferencia sustancial para evitar suspicacias. Eso es lo mejor que le puede pasar al país en este momento, con lo cual el voto en blanco en esta oportunidad juega un papel adverso.



Lo otro es que ha sido una campaña de muchos desgastes. En esta etapa donde se han conocido estrategias de campaña, sí se ha visto que el país vuelve a quedar totalmente polarizado.



El primer gran esfuerzo del nuevo presidente, cualquiera de los dos, será tratar de unir porque pienso que el escenario de gobernabilidad, si las diferencias no son muy marcadas, va a ser muy difícil para el país.



¿La invitación es a no votar en blanco?



Me parece importante, a empresarios y trabajadores hacerles un llamado para que salgan a votar copiosamente y a favor de alguna de las alternativas. También hacemos un llamado a respetar los resultados por parte del candidato perdedor. Eso es muy importante para la democracia y para la tranquilidad del país.



¿Las campañas se deben pronunciar?



El país está expectante para que haya un pronunciamiento, tanto de Gustavo Petro como de Rodolfo Hernández, en el sentido de que van a respetar los resultados de las elecciones, cualquiera que sean.



¿Fue suficiente la discusión en torno a los temas económicos o los candidatos quedaron en deuda con el sector privado?



Desde las primeras de cambio, siempre en el Consejo Gremial Nacional reclamamos un mayor aporte a las soluciones de los problemas del país en materia económica y social y reclamamos centrarse más en lo propositivo que en los ataques personales que fue lo que caracterizó esta campaña.



Desde las elecciones de las propias coaliciones, en las consultas, esta campaña se caracterizó por tratar de deslegitimizar a los adversarios y eso se vio de cara a la primera vuelta, y ahora de cara a la segunda vuelta.



El comercio debe tener políticas públicas muy definidas, dice el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal. Néstor Gómez/EL TIEMPO

Lamentablemente eso ha generado un vacío y que existiera una riqueza de propuestas mucho más elaboradas y profundas, sobre todo en materia económica y social.



Queda un vacío que el presidente que quede electo el domingo tendrá que construir de cara al 7 de agosto para mayor claridad, porque quedan muchas cosas con cabos sueltos y le quedan muchas dudas a los colombianos de la forma de gobernar en materia económica de cada uno de los candidatos.



¿Quien gane tendrá que ser más concreto y clarificar sus propuestas?



Necesariamente del 20 de junio al 7 de agosto deberá venir, por parte de quien resulte ganador, un esfuerzo grande por terminar de dibujar de manera profunda las propuestas de materia económica y social, porque unas se quedaron en planteamientos muy generales y otras no se hicieron.



Nosotros, por ejemplo, extrañamos muchas propuestas concretas en torno a cómo combatir la desigualdad, la informalidad, cómo hacer las reformas estructurales que el país necesita. Eso quedó un poco en el aire y eso va a tener que ser materia de aterrizaje.



¿Le preocupa que se adviertan, de ambos candidatos, propuestas incumplibles?



Claro, hay mucha preocupación. Y ahí es donde creemos que esta etapa que viene va a ser clave porque es la hora de la verdad.



Una cosa es un candidato en campaña en la que que el papel y la palabra pueden con todo, y otra cosa es cuando tenga que enfrentarse a aterrizar lo que dijo para cumplirlo.

Allí es donde creo que va a haber muchas sorpresas, muchas de las cosas que se hablaron en campaña no van a ser viables, o por falta de recursos o por falta de viabilidad técnica o política con lo cual, insisto, será clave esta etapa de entre el 20 de julio y en 7 de agosto.



¿Cuál será el papel de los gremios frente al nuevo Gobierno?



Estaremos siempre en el propósito de ayudar a construir, a proponer, a concertar, siempre que haya un respeto por la democracia, por la Constitución, por las libertades y por el desarrollo con reglas claras para los empresarios.



Pero también seremos fieles y, digamos, críticos constructivos si el ganador se desvía de esas líneas.



El Presidente elegido le debe dar mucha importancia al papel del empresariado, a la institucionalidad económica, y debe tener la actitud de debatir y concertar con los gremios las iniciativas que tenga en materia económica y social.



CONSTANZA GÓMEZ